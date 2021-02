BVB: Terzic beantwortet die Frage, die sich Fans schon unter Favre gestellt haben

Schon unter Lucien Favre, tendierte der BVB häufig dazu, seine Wechselmöglichkeiten nicht oder nur sehr spät zu nutzen. Auf Impulse von der Seitenlinie musste stets lange gewartet werden.

Das hat sich unter Edin Terzic nur bedingt geändert. Der Trainer des BVB setzt auf seine Stammspieler, auch wenn es nicht läuft. Nun hat er verraten, was dahintersteckt.

BVB: Terzic erklärt das Wechsel-Dilemma

Seit Corona auch in der Fußballwelt ein bestimmendes Thema ist, sind in der Bundesliga fünf Wechsel pro Team und Spiel erlaubt. Bei zehn Einsätzen die Terzic mittlerweile als Cheftrainer der Dortmunder absolviert hat, hätte er dementsprechend 50 Spielerwechsel vornehmen können.

Terzic bringt Reyna für Reus. Foto: imago images/Kirchner-Media

Ein Blick in die Statistiken offenbart jedoch, dass er das Kontingent nur selten voll ausschöpfte. Insgesamt 33 Mal wechselte Terzic bisher – liegt damit im Schnitt eher bei der alten Regelung von drei Wechseln pro Spiel.

Nur in den Pokalpartien gegen Braunschweig und Paderborn brachte er fünf frische Kräfte. Eine Entscheidung, die oftmals Diskussionsgegenstand bei den Fans ist. Gerade in den letzten Wochen, in denen es sportlich durchwachsen lief, hätten sich viele Einwechslungen von Spielern wie Youssoufa Moukoko oder Gio Reyna gewünscht.

Von der Bank nutzt der BVB nicht immer seine Möglichkeiten. Foto: imago images/Poolfoto

Woran liegt es also? Ist der Dortmund-Kader in der Breite nicht gut genug besetzt? „Wir hatten oftmals ähnliche Spielertypen auf dem Platz und auch oft das Gefühl, jetzt sind wir richtig im Spiel, jetzt können wir nochmal was kreieren“, schildert Terzic.

+++ Jadon Sancho: Geht der BVB jetzt diesen drastischen Schritt? +++

Es sei laut Terzic nicht einmal ein Spiel dabei gewesen, das so deutlich war, dass er sorglos hätte wechseln können. „Oftmals hatten wir das Gefühl, dass wir gut im Spiel waren oder defensiv so gut standen und keine Unsicherheit mehr reinbringen wollten“, erklärt er seine Entscheidung.

Chancen für Reinier und Moukoko

Dass der BVB aktuell nicht in der Lage ist, Spiele sicher über die Zeit zu retten, zeigte sich jüngst auch im Pokal gegen Paderborn, als man nach früher 2:0-Führung am Ende trotzdem noch in die Verlängerung musste.

--------

Neuigkeiten rund um den BVB:

Borussia Dortmund: Watzke macht Großkreutz DIESES Versprechen – „Freue mich riesig“

Erling Haaland: Verrücktes Gerücht aus England! Manchester soll dieses astronomische Gehalt bieten

Borussia Dortmund: Wird ER der nächste BVB-Star? Ein Detail macht große Hoffnung

--------

Dennoch räumt Terzic auch ein, dass Reservisten wie Moukoko oder auch Leihgabe Reinier demnächst ihre Chancen bekommen sollen. Im besten Fall schon am Wochenende gegen Freiburg. Ob Terzic dann fünf Mal wechselt, hängt dann wohl auch vom Spielverlauf ab. „Wir lassen uns die Option definitiv offen, die fünf Wechsel auch zu nutzen“, so der Coach. (mh)