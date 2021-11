Ist Borussia Dortmund bei IHM chancenlos? Klub gibt wohl Mega-Angebot ab

Sollte Erling Haaland Borussia Dortmund verlassen, gilt Dusan Vlahovic als heißester Kandidat auf eine Nachfolge.

Jetzt soll ein Konkurrent aber wohl schon ernst gemacht. Borussia Dortmund wäre damit raus.

BVB-Transferziel Vlahovic: Arsenal gibt wohl Mega-Angebot ab

Dusan Vlahovic gilt neben Erling Haaland aktuell als einer der am heißesten gehandelten Mittelstürmer im europäischen Fußball. Beim AC Florenz überzeugte der 21-Jährige in der Vorsaison mit 21 Treffern und zwei Vorlagen.

In dieser Spielzeit knüpft der Florenz-Star an diese Leistungen an. In 13 Einsätzen kommt er auf starke zehn Tore. In den vergangenen Monaten ist sein Marktwert in die Höhe geschossen.

Will Dusan Vlahovic zu Borussia Dortmund? Foto: IMAGO / Shutterstock

Ein Angebot zur Vertragsverlängerung beim AC Florenz lehnte Vlahovic bereits ab, der Serbe will im Sommer den nächsten Schritt machen. Als möglicher Abnehmer gilt Borussia Dortmund, denn da wird ja möglicherweise ein Platz frei.

-----------------------------------------------

Mehr News zu Borussia Dortmund:

Borussia Dortmund: Marco Reus platzt am Sky-Mikro der Kragen – „Ist mir scheiß egal“

Borussia Dortmund: Einziger Lichtblick beim BVB – Fans feiern IHN: „Weltklasse“

Borussia Dortmund: Verletztenmisere rückt IHN vorzeitig ins Rampenlicht – „Wird dabei sein“

-----------------------------------------------

Doch ein Konkurrent könnte dem BVB jetzt wohl zuvorkommen. Einem Bericht von „Sky Italia“ zufolge hat der FC Arsenal bereits einer Ablösesumme in Höhe von 80 Millionen Euro zugestimmt und würde den Angreifer gerne bereits im Winter verpflichten. Damit wäre Dortmund aus dem Rennen.

>>> Borussia Dortmund: Ach du dickes Ei! Ajax-Profi nach BVB-Spiel mit Penis-Gips gesichtet

Ganz zu ist die Tür demnach aber noch nicht. Vlahovic soll sich bewusst sein, dass viele weitere Top-Klubs Interesse an ihm haben. Er wolle nicht das erstbeste Angebot annehmen. Die Entscheidung liegt also jetzt wohl beim Spieler.

Dusan Vlahovic ist in Europa begehrt. Foto: imago images/AFLOSPORT

Borussia Dortmund mit großer Personalnot

Nicht nur durch den langfristigen Ausfall von Erling Haaland plagen Borussia Dortmund weiter große Personalsorgen. Wer sind nun auch noch in Leipzig verletzt hat, erfährst du hier >> (fs)