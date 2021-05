BVB holt den DFB-Pokal – Autokorso, Pyro und Feuerwerk trotz Ausgangssperre

Der BVB holt tatsächlich den DFB-Pokal in Berlin. Die Polizei in Dortmund hatte in der Nacht zu Freitag alle Hände voll zu tun.

Denn in Dortmund gilt wie auch in anderen Städten die Ausgangssperre ab 22 Uhr. Doch das war einigen Fans vom BVB schlicht egal, als sie ihrem Verein Tribut zollen wollten.

Pyro, Feuerwerk und Autokorso trotz Ausgangssperre. Foto: dpa

BVB gewinnt DFB-Pokal - in Dortmund feiern Fans trotz Ausgangssperre

Auf Twitter meldete die Polizei Dortmund: „Am Borsigplatz bildet sich ein Autokorso. Wir freuen uns über den Sieg des BVB, fordern aber alle BVB-Fans auf zuhause zu feiern!“

BVB-Fasn feierten am Borsigplatz den DFB-Pokalsieg mit Pyrotechnik und Autokorsos Foto: WTVnews UG

Am Freitagmorgen bestätigte die Polizei gegenüber DER WESTEN, dass sich rund 200 Feiernde am Borsigplatz mit Pyrotechnik versammelt hatten.

Die Polizei führte im Bereich des Borsigplatzes Verkehrs- und Kontrollmaßnahmen durch, das teilte sie bereits am Donnerstagabend noch auf Twitter mit. „Wir freuen uns über den Sieg des BVB, bitten Sie aber eindringlich: Meiden Sie den Borsigplatz. Bleiben Sie zuhause.“

Die Lage am Borsigplatz eskaliert. Die Polizei wirkt personell überfordert. #Dortmund pic.twitter.com/zuC4cXocJO — Radelnder Reporter - Karsten Wickern (@ReporterOnBike) May 13, 2021

Borussia Dortmund jubelt. Nicht alle Fans halten sich an die Ausgangssperre. Foto: IMAGO / Matthias Koch

Auch die Stadt und der Verein hatten vorab appelliert, zuhause zu bleiben und dort zu feiern.

Am #Borsigplatz bildet sich ein #Autokorso. Wir freuen uns über den Sieg des #BVB, fordern aber alle #BVB-Fans auf zuhause zu feiern!

In #Dortmund gelten weiterhin ab 22 Uhr die #Ausgangsbeschränkungen.



Meiden Sie die Innenstadt und insbesondere den #Borsigplatz. — Polizei NRW DO (@polizei_nrw_do) May 13, 2021

Anhänger stimmen Lieder an und zünden Pyro

Die Polizei erklärte, dass sie zahlreiche Pyrotechnik sichergestellt habe. Ob und in welcher Höhe Verwarngelder wegen des Verstoßes gegen die Ausgangssperre tatsächlich ausgesprochen wurden, ist noch nicht bekannt.

Die Polizei sei "besonnen" vorgegangen gegen die Feiernden. Foto: dpa

Anwohner berichten derweil bei Twitter, dass die Fans Lieder zur Feier des Sieges angestimmt haben. Die Polizei sei sehr präsent gewesen, aber sei "besonnen" vorgegangen, heißt es. (fb/ms)

