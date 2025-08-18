BVB erreicht die nächste Pokalrunde – doch die Fans sind außer sich

Das war eine harte Kost! Borussia Dortmund setzt sich in die nächste Pokalrunde durch, doch das, ohne so richtig zu glänzen. Im Gegenteil: Der BVB zeigte eine mehr als nur enttäuschende Leistung gegen Rot-Weiss Essen.

So mancher Fan wird sich denken: „Hauptsache weiter.“ Doch der Großteil der BVB-Anhängerschaft sieht das anders. Die Schwarzgelben sind alles andere als zufrieden, wie sich der Bundesligist gegen den Drittligisten präsentiert hat.

BVB glanzlos in die nächste Pokalrunde

Es ist im DFB-Pokal wohl schon eine Weile her, seitdem sich so viele Erst- und Zweitligisten gegen die unterklassigen Teams schwergetan haben. Einige Überraschungen gab es auch schon. Mit Werder Bremen ist beispielsweise ein Bundesligist rausgeflogen. Auch der BVB musste lange zittern.

Gegen Rot-Weiss Essen sah es lange nach einer Verlängerung aus. RWE war sogar über einige Strecken der Partie besser, hielt sogar echt gut mit. Eine Großchance aus der 1. Halbzeit konnte nicht genutzt werden, als Essens Ramien Safi alleine auf Gregor Kobel zulief und im Eins-gegen-eins-Duell scheiterte. Glück für die Dortmunder!

Erst in der 79. Minute konnte Serhou Guirassy dann die Borussia lösen. Mit einer starken Einzelaktion traf er zum einzigen Tor des Abends. Der BVB steht damit in der nächsten Runde des DFB-Pokals.

Fans ganz und gar nicht erfreut

Die Freude hielt sich bei den BVB-Fans nicht lange. Klar ist die Erleichterung über das Weiterkommen groß, doch die Art und Weise des Einzugs in die 2. Runde ist für die Anhänger nicht in Ordnung – ganz im Gegenteil sogar.

„Wir haben es mit so einer Leistung nicht verdient, in die nächste Runde einzuziehen“, „Das war einfach nur bodenlos schlecht. So spielt kein ambitionierter Bundesligist“ und „Für eine Weile dachte ich, dass Essen der Erstligist ist“, heißt es in den sozialen Netzwerken unter anderem von einigen Dortmundern.

Das Spiel hat einmal mehr gezeigt, dass Borussia Dortmund dringend auf dem Transfermarkt aktiv werden muss. Mit solchen Leistungen klappt es vielleicht gegen einige unterklassige Mannschaften, doch gegen Bayern, Frankfurt, Leipzig und Co. wird das alles andere als einfach.