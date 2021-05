BVB: Terzic mit emotionalen Worten – es fließen sogar Tränen

BVB-Trainer Edin Terzic richtet sich nach dem Pokalsieg mit Tränen in den Augen an die Fans.

Borussia Dortmund darf feiern. Der BVB hat den DFB-Pokal erstmals seit 2017 wieder gewonnen. Gegen RB Leipzig gab es am Donnerstagabend einen 4:1-Sieg.

Vater des Erfolgs ist Trainer Edin Terzic. „Er hat im Dezember eine Mannschaft übernommen, die war halbtot“, erklärte der BVB-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke nach dem Sieg in der ARD. Die Zeit des BVB-Fans an der Seitenlinie gipfelte nun im Pokalgewinn. Nach dem besonderen Sieg zeigte sich der 38-jährige Coach äußerst emotional.

BVB: Terzic mit Tränen in den Augen - „Wir vermissen euch“

Es war nicht das beste Spiel des BVB. Die Schwarzgelben zeigten sich allerdings gnadenlos effizient. „Beim Finale geht es darum, dass man gewinnt, nicht darum, dass man schön spielt“, analysierte der Erfolgscoach nach der Begegnung.

Für Terzic, der eingefleischter BVB-Fan ist, dürfte dieser Erfolg das i-Tüpfelchen seiner Zeit als Interimstrainer sein. „Seit 2010 bin ich im Mitarbeiterstab bei Borussia Dortmund. Ich war hier nahezu in jeder Kurve dieses Stadions, um Pokalfinals zu sehen. Heute auf dem Podest zu stehen ist unglaublich. Es ist ein unbeschreibliches Gefühl“, lässt er ganz Fußball-Deutschland an seinen Emotionen teilhaben.

Der Traum eines jeden Fußballfans. Als Trainer seines Lieblingsklubs einen Pokal zu gewinnen. Edin Terzic hat es geschafft. Foto: imago

Der Sauerländer lässt seinen Emotionen freien Lauf. Er wendet sich am ARD-Mikro direkt an die schwarzgelben Fans, die weiterhin aufgrund der Corona-Pandemie nicht im Stadion diesen Erfolg miterleben konnten. „Ich bin einfach unglaublich glücklich für alle, die es mit Schwarzgelb halten. Wir vermissen euch und hätten euch alle gerne hier“. Der sympathische Coach kämpft mit den Tränen und denkt in dieser Minute auch an seine Familie. „Am liebsten hätte ich meine Familie hier. Vielen Dank für alles! Ihr habt immer an uns geglaubt, immer an mich geglaubt. Ich möchte einfach nur meiner Familie vielen Dank sagen.“

Szenen, die jedem Fußball-Fan unter die Haut gehen dürften. Wie es für Edin Terzic nach diesem Erfolg weitergehen wird, ist unklar. „Er hat vor ein paar Wochen den Vertrag bei uns langfristig verlängert in klarer Kenntnis davon, wie es weitergeht. Er ist Dortmunder Junge, das merkt man in jedem Interview. Der lebt diesen Verein, spürt den Verein, atmet den Verein. Wenn der Edin aber irgendwie was anderes machen will, dann müssen wir mit ihm reden“, so Chef Watzke. Es bleibt also spannend.

