BVB: Irres Rückkehr-Gerücht sorgt für Aufregung – Fans trauen ihren Augen kaum

Irre Rückholaktionen sind in den vergangenen Jahren bei Borussia Dortmund immer mal wieder zustande gekommen. Der prominenteste Rückkehr ist dabei Jadon Sancho, der vergangene Saison für den BVB wieder aufgelaufen ist.

Nun bahnt sich das nächste spektakuläre Comeback beim BVB ein. Ein wildes Gerücht sorgt derzeit für mächtig Aufsehen. Passiert es tatsächlich in der nächsten Transferperiode?

BVB: Irres Rückkehr-Gerücht sorgt für Aufregung

Beim BVB wurde er zu einem absoluten Top-Star, sorgte bei seinem Abschied aber für einen Knall. Die Rede ist von Ousmane Dembele. Der Franzose streikte sich 2017 zu einem Wechsel zum FC Barcelona. Vorher wollten die Dortmunder ihn nicht gehen lassen. Seitdem ist er bei der Borussia nicht sonderlich beliebt.

Mittlerweile ist Dembele bei Paris Saint-Germain unter Vertrag, wo er allerdings überhaupt nicht zufrieden ist. Zuletzt sorgte der Flügelstürmer für mächtig Aufregung, als er von Trainer Luis Enrique aus dem Kader geworfen wurde (hier mehr dazu).

Inzwischen sollen sich beide vertragen haben, aber nun stellen sich viele Experten die Frage, ob er in Paris überhaupt noch eine Zukunft hat. Wie das Portal „fichajes“ aus Spanien jetzt berichtet, soll sogar ein Leihgeschäft im Winter in Frage kommen. Dabei soll angeblich auch Borussia Dortmund Interesse haben.

Fans trauen ihren Augen kaum

In dem Bericht heißt es, dass der BVB im Winter beim französischen Top-Klub vorstellig werden will, um über die Rückhol-Aktion des Nationalspielers zu verhandeln. Ob an dem Gerücht tatsächlich etwas dran ist? Ein weiteres Problem könnte – wie so häufig – die finanzielle Situation sein. Bei den Parisern dürfte Dembele viel verdienen, weshalb Dortmund das hohe Gehalt womöglich nicht komplett übernehmen würde.

Es ist jedenfalls ein Bericht, der bei den Anhängern für viel Aufregung sorgt. Holt ihr Lieblingsverein wirklich einen Spieler zurück, der sich damals weg gestreikt hat? Das Gerücht ist mit Vorsicht zu genießen.

