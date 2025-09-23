Ousmane Dembele steigt in den Fußball-Olymp auf – plötzlich spricht er auch über den BVB

So gut er als Fußballer auch war, hat man beim BVB nur seine Skandale in Erinnerung. Umso überraschender ist es für viele Anhänger von Borussia Dortmund nun, dass der Franzose sich zu einem absoluten Weltfußballer entwickelt hat.

Die Krönung: Neben der Champions League, die er im Sommer gewonnen hat, bekam Ousmane Dembele jetzt auch noch den Ballon d’Or. Bei seiner Dankesrede nannte er auch den BVB.

Ex-BVB-Star Ousmane Dembele jetzt Weltfußballer

Was für ein bemerkenswerter Aufstieg von Ousmane Dembele! Der Ex-BVB-Star hat den vorläufigen Höhepunkt seiner Karriere erreicht. Der Offensivstar von Paris Saint-Germain gewann denn Ballon d’Or.

„Ich hatte nicht vor zu weinen, ich wollte stark bleiben“, sagte der Franzose bei der Ehrung, „aber sobald ich anfing, über meine Familie zu sprechen, über diejenigen, die von Anfang an dabei waren, kamen die Gefühle hoch.“ Mit PSG hatte er in der vergangenen Saison das Triple aus Meisterschaft, Pokal und der Champions League gewonnen.

Zuvor spielte er in seiner Karriere auch für den FC Barcelona und eine Saison für Borussia Dortmund. An den BVB dachte er auch in seiner Dankesrede.

Dembele dankt auch Dortmund

„Ich möchte allen Vereinen danken, für die ich gespielt habe: Stade Rennes, meinem Jugendverein, Borussia Dortmund und dem FC Barcelona, dem Verein, für den ich immer spielen wollte“, so Dembele. „Es ist unglaublich, eine solche Trophäe zu gewinnen.“ Vom BVB gab es über die sozialen Medien ebenfalls Glückwünsche in Richtung des Nationalspielers.

Dabei war seine Zeit in Dortmund ziemlich kurz – und von einem Skandal überschattet. 2017 wollte er den Revierklub erzwungenermaßen verlassen und nutzte dabei die beliebte Streik-Methode, um zum FC Barcelona zu wechseln. Es folgten anschließend in seiner Karriere Skandale, Fehlverhalten und Verletzungen. Mittlerweile hat er sich völlig verändert und ist in diesem Jahr zurecht der Gewinner des Ballon d’Or.