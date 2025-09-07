Geheim-Fehlstart: Neuer BVB-Trainer erlebt bittere Premiere

Der plötzliche Abgang von Mike Tullberg sorgte bei den Fans von Borussia Dortmund für einen Schock. Sein Nachfolger aber war schnell gefunden. Zur Länderspielpause übernahm Tullbergs Co Daniel Rios das Zepter.

Noch vor seinem ersten Pflichtspiel als Chefcoach des BVB II gab der sein Debüt bei einem Geheimtest. Der aber lief nicht wie geplant – und hatte zwei Rückschläge im Gepäck.

BVB: Tullberg-Nachfolger startet mit Niederlage

Beim 1:2 gegen die Zweitvertretung von Borussia Mönchengladbach stand Mike Tullberg noch ein letztes Mal an der Seitenlinie, wurde emotional verabschiedet zu seiner neuen Station FC Midtjylland in Dänemark. Auch sein Nachfolger war dabei. Neun Jahre arbeitet Daniel Rios bereits als Trainer für den BVB, stieg im Mai zusammen mit Tullberg zur U23 auf und übernimmt diese jetzt (hier mehr dazu).

Seinen Start dürfte er sich aber anders vorgestellt haben. Hinter verschlossenen Türen und unter Ausschluss der Öffentlichkeit gab er sein Debüt bei einem Geheimtest am Freitag (5. September) gegen Rot-Weiss Essen. Gegen den Drittligisten gab es eine 0:1-Niederlage – doch die war nicht das ärgerlichste an diesem Tag.

Niederlage und Verletzung

Der BVB präsentierte sich zumindest phasenweise ordentlich gegen den eine Klasse höher spielenden Gegner. Dennoch steht unter dem Strich eine Pleite im ersten Spiel als Cheftrainer. Noch blöder: Anas Mahjoubi, U19-Eigengewächs von Borussia Dortmund, verletzte sich bei seinem Debüt für die „Amateure“ bereits wenige Augenblicke nach seiner Einwechslung an der Schulter und musste wieder vom Platz. Ob er gar länger ausfällt? Es ist zu befürchten.

Gerade in Testspielen sind Verletzungen besonders ärgerlich. Und so wird es der verlorene Test gegen den RWE wohl nicht ins Erinnerungsalbum von Daniel Rios schaffen.