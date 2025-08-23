Neuer Name! BVB macht wohl bei Innenverteidiger ernst

Das Transferfenster nähert sich dem Ende und der BVB hat noch einige Baustellen im Kader. Insbesondere fehlt ein Back-up für Serhou Guirassy und ein Kreativspieler für das offensive Mittelfeld.

Eine weitere Lücke ist noch in der Innenverteidigung. Hierfür taucht jetzt ein neuer Name auf, bei dem der BVB Berichten zufolge sogar ernst machen könnte. Steht ein überraschender Deal bevor?

BVB hat neuen Mann im Blick

Wie „The Athletic“ berichtet, hat der BVB einen neuen Innenverteidiger ins Visier genommen. Der Fokus liegt dabei offenbar auf Charlie Cresswell vom FC Toulouse. Der 24-jährige Engländer soll ein spannender Kandidat für Schwarz-Gelb sein.

Dem Bericht zufolge hat der BVB wohl bereits ein erstes Angebot für Cresswell abgegeben. Doch Sportdirektor Sebastian Kehl blitzte damit offenbar ab – Toulouse lehnte das Angebot umgehend ab. Wie hoch die gebotene Summe war, geht aus dem Bericht allerdings nicht hervor.

Wird Cresswell konkret?

Cresswell ist 24 Jahre alt und seit Sommer 2024 beim FC Toulouse aktiv. Der Engländer wechselte damals für 4,5 Millionen Euro von Leeds United in die Ligue 1. In der vergangenen Saison absolvierte er wettbewerbsübergreifend 34 Spiele für Toulouse, erzielte als Innenverteidiger vier Tore und bereitete zwei weitere vor.

Wie konkret die Gespräche um Cresswell wirklich sind, ist derzeit unklar. Gleichzeitig deutet vieles darauf hin, dass ein Wechsel von Aaron Anselmino vom FC Chelsea per Leihe wahrscheinlicher ist. Der junge Argentinier soll zusammen mit Chukwuemeka als Transfer-Doppelschlag von den „Blues“ zum BVB wechseln. Die letzten Tage des Transferfensters laufen – wer am Ende wirklich nach Dortmund kommt, wird sich in Kürze zeigen.