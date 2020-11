BVB: Corona-Fall vor der Champions League! DIESE Favre-Entscheidung erweist sich jetzt als Glücksfall

Dortmund. Schlechte Nachrichten für Borussia Dortmund! Einen Tag vor dem Auftritt gegen den FC Brügge in der Champions League (Dienstag, 21 Uhr) gibt es einen positiven Corona-Test beim BVB.

Borussia Dortmund: Reinier positiv auf Covid-19 getestet

Youngster Reinier, im Sommer von Real Madrid zum BVB verliehen, wurde positiv auf Covid-19 getestet.

Borussia Dortmunds brasilianischer Profi #Reinier ist positiv auf COVID-19 getestet worden.



Wir wünschen Dir einen weiterhin möglichst symptomfreien Verlauf und eine baldige Genesung, @ReinierJesus20!



ℹ️ Zur Meldung: https://t.co/MBlt7bfdEt — Borussia Dortmund (@BVB) November 23, 2020

Womöglich in der Länderspielpause, wo er mit der brasilianischen U21-Nationalmannschaft unter anderem in Ägypten spielte, hat der 18-Jährige sich mit Corona infiziert.

-------------

Weitere Neuigkeiten zu Borussia Dortmund:

BVB-Star Erling Haaland stellt Favre zu Rede: „Hey Trainer, ich bin sauer auf Sie“

BVB: Versteckt Sky-Moderatorin Esther Sedlaczek HIER eine geheime Botschaft? Fans rätseln!

Moukoko: So erlebte das BVB-Juwel sein Rekorddebüt – „Was für eine Nacht“

-------------

Reinier war in Berlin nicht im Kader

Reinier befindet sich bereits in häuslicher Isolation, alle weiteren Tests waren negativ.

Glück für Borussia Dortmund: Der Brasilianer gehörte am Samstag nicht zum Kader beim 5:2 in Berlin, konnte somit auf der Reise in die Hauptstadt niemanden anstecken.

>> Rätselraten um Sancho – was plant Favre mit dem Sorgenkind?

Diese Favre-Entscheidung, wenn auch unbewusst getroffen, hat sich nun als Glücksfall erwiesen.

Borussia Dortmund: Reinier hat Corona. Foto: imago images/Kirchner-Media

BVB wünscht Reinier gute Besserung

„Borussia Dortmund wünscht Reinier einen weiterhin möglichst symptomfreien Verlauf und eine baldige Genesung“, lässt der BVB verlauten.

-----------------

Das ist Reinier

Geboren am 19. Januar 2002 in Brasilia, Brasilien

Wechselte nach seinem 18. Geburtstag für 30 Millionen Euro von Flamengo zu Real Madrid

Im Sommer wurde er für zwei Jahre an Borussia Dortmund ausgeliehen

-----------------

Reinier ist nach Manuel Akanji und Emre Can der dritte BVB-Profi, der sich in der Pandemie mit dem Virus infiziert hat. Zudem gab es mehrere Fälle in der U23 von Borussia Dortmund.