Der BVB tut es schon wieder! Millionendeal als Fehlinvestition?

Am Dienstag (26. August) hat der BVB erneut einen Transfer offiziell gemacht. Mit Carney Chukwuemeka sorgt dieser auch für Aufsehen. Denn für eine Ablösesumme von etwa 20 Millionen Euro greift Borussia Dortmund dabei tief in die Tasche.

Ein bis dato ereignisloser Transfersommer des BVB kommt damit noch einmal richtig in Fahrt. Doch ist Chukwuemeka wirklich der Spieler, den der BVB gebraucht hätte? Vieles spricht zumindest dagegen.

BVB hat Budget ausgeschöpft

Sebastian Kehl musste in diesem Sommer mit einem knappen Budget arbeiten. Mit den insgesamt ca. 50 Millionen Euro, die bereits ausgegeben wurden, ist dieses nun wohl fast ausgeschöpft. Doch war diese Summe sinnvoll investiert?

+++ BVB verkündet Transfer – doch die Gefahr lauert hinter jeder Ecke +++

Mit Jobe Bellingham wurde zu Beginn des Transferfensters ein „Achter“ verpflichtet – ein Spielerprofil, das in vielerlei Hinsicht Felix Nmecha ähnelt. Beide gelten als „Ballschlepper“, die sich durch ihre Physis und Dynamik auszeichnen. Beide können defensiv agieren, doch ihre Stärken liegen mehr im Spiel nach vorne. Als Abräumer vor der Abwehr sind sie eher angepasst.

Kovac hofft auf Nmecha

Genau diese Position des Abräumers hätte der BVB allerdings dringend besetzen müssen. Denn Emre Can wird in dieser Saison vorwiegend in der Innenverteidigung eingeplant. Stattdessen entschied sich der BVB jedoch für einen anderen Weg.

Hier mehr News für dich:

Ein weiterer „Ballschlepper“, ein weiteres physisch starkes Paket, dessen Stärken mehr im Offensivspiel liegen. Mit seiner Technik und Kreativität bringt Chukwuemeka zwar noch eine weitere Ebene mit, dennoch sind es mit Nmecha und Bellingham jetzt drei ähnliche Spielertypen. Somit hat Borussia Dortmund in diesem Sommer zwei neue Mittelfeldspieler verpflichtet, aber keiner von ihnen übernimmt die Rolle des dringend benötigten Abräumers vor der Abwehr.

Trainer Niko Kovac bleibt daher nur die Hoffnung, dass Felix Nmecha sehr bald in diese Rolle hineinwachsen kann.