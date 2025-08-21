BVB vor nächster Ohrfeige: Es droht auch ein Chukwuemeka-Rückschlag

Es ist wahrlich kein schöner Transfer-Sommer für den BVB: Fast täglich folgen neue Absagen für Borussia Dortmund. Kaum jemand will sich dem Revierklub anschließen. Mit Jobe Bellingham gibt es derzeit nur einen richtigen Neuzugang im Kader von Cheftrainer Niko Kovac.

Dass der BVB auch gerne Carney Chukwuemeka bei sich behalten würde, ist längst kein Geheimnis mehr. In der vergangenen Saison wurde er für die Rückrunde ausgeliehen und hat dabei einen guten Eindruck hinterlassen. Doch den Dortmundern droht jetzt der nächste Transfer-Rückschlag.

BVB droht nächster Transfer-Rückschlag

Der BVB will, aber auch Carney Chukwuemeka würde gerne für den Bundesligisten wieder auflaufen. Das Problem: Der FC Chelsea will ihn nicht so einfach gehen lassen – jedenfalls nicht zu den Dortmundern. Der Revierklub hat nämlich schon mehrere Angebote abgeschickt, alle wurden vom Londoner Verein abgelehnt.

Berichten zufolge haben Sebastian Kehl und Co. einfach zu wenig geboten. Demnach sind die Blues nicht überzeugt von der Offerte einer Leihe mit Kaufpflicht über 17,5 Millionen Euro. Die Verpflichtung droht deshalb zu platzen.

Als wäre das nicht schon heftig genug, hat jetzt Juventus Turin die Gespräche mit Chelsea aufgenommen, um Chukwuemeka zu verpflichten. Es könnte zu einem festen Transfer kommen – so wie es sich der Klub-WM-Sieger wünscht.

Wieder keine Zusage für Dortmund

Für den BVB wäre das die nächste herbe Absage, nachdem in den vergangenen Wochen immer mehr Spieler sich gegen einen Wechsel entschieden haben und stattdessen zu anderen Klubs gewechselt sind. Die Liste wird immer länger und könnte mit Chukwuemeka einen weiteren Profi dazubekommen.

Das macht die Aufgabe für Sebastian Kehl noch schwieriger. Die Dortmunder Verantwortlichen wollen jetzt endlich die nächsten Top-Transfers sehen. Bis zum 1. September hat der Klub noch die Möglichkeit, um Neuzugänge vorzustellen. Dann endet das Transferfenster und es können nur noch vereinslose Spieler geholt werden.