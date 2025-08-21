Transfer-Doppelschlag! BVB geht in die Offensive

Die letzten Tage der Sommertransferperiode laufen und der BVB ist unter Zugzwang. Die Fans sind mittlerweile ganz ungeduldig, da Schwarz-Gelb weiterhin einige Lücken zu schließen hat.

Sebastian Kehl scheint daher jetzt noch einmal aktiv zu werden – und zwar mit ganz großen Plänen. Borussia Dortmund plant einen Transfer-Doppelschlag – und das beim gleichen Verein.

BVB plant großen Deal

Ein Verteidiger und ein Kreativspieler: Das sind noch die Missionen von Sportdirektor Sebastian Kehl für diesen Transfersommer. Zeit bleibt dafür wenig, ein genauer Plan soll jetzt aber helfen. Beim FC Chelsea plant der BVB nämlich gleich einen Transfer-Doppelschlag.

Mit Carney Chukwuemeka hat der BVB seit Beginn der Transferperiode ein klares Ziel vor Augen. Laut Transferexperte Fabrizio Romano soll der Transfer jetzt konkret werden. Diesmal soll der Mittelfeldstar aber fest verpflichtet werden – eine klare Bedingung der Blues, die Chukwuemeka nicht erneut verleihen wollen.

Anselmino als Teil des Deals

Doch jetzt bahnt sich sogar der Doppelschlag an. Falls der BVB Chukwuemeka fest verpflichtet, hat der FC Chelsea dem BVB die Verpflichtung eines weiteren Spielers ermöglicht. Verteidiger Aaron Anselmino soll mit in den Deal eingebaut werden. Doch der FC Chelsea hat wohl eine klare Bedingung.

Chukwuemeka muss fest verpflichtet werden, erst dann ist eine Leihe des 20-jährigen Innenverteidigers für den BVB möglich. Bei Anselmino würde es sich dabei nur um eine einjährige Leihe handeln – ohne Kaufoption. Für den BVB wäre das aber eine ideale Lösung. Mit einem Transfer und einer Verhandlung könnte Schwarz-Gelb zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen.