Transfer-Saga macht BVB-Fans fassungslos – jetzt packt der Klub-Boss aus

In der jüngeren Vergangenheit gab es bei Borussia Dortmund so einige Transfers, die auf der Zielgeraden scheiterten. Spieler, mit denen sich der BVB schon einig war, kamen dann doch nicht mehr.

Eine Transfer-Saga sorgte dabei für besonders viel Aufregung: die um Rayan Cherki. Er wollte zum BVB, der Wechsel kam aber nicht zustande – und das mehrmals. Jetzt wurde vom Klub-Boss enthüllt, wieso ein Deal so oft scheiterte. Die Dortmunder Fans waren schon damals außer sich, jetzt werden sie vermutlich richtig ausflippen.

BVB: Transfer-Saga, die Fans weiterhin beschäftigt

Der erste Versuch des BVB, Rayan Cherki von Olympique Lyon zu verpflichten, erfolgte im Sommer 2024. Im Winter darauf stand ein Wechsel kurz bevor, allerdings scheiterte er auch hier. Über die Gründe wurde viel spekuliert. Jetzt packt Michael Gerlinger aus, der jahrelang beim FC Bayern tätig war und seit März 2024 Generaldirektor in Lyon ist.

„Im Sommer 2024 ist es gescheitert, so wie man es mir gesagt hat, aufgrund von Uneinigkeiten im Verein bei Dortmund selber. Es gab keine klare Entscheidung für ihn“, sagte Gerlinger gegenüber „Sky“.

Und der Lyon-Boss weiter: „Im Winter war es einfach so, dass wir einen Transferbann hatten. Das heißt, wir hätten keinen Ersatz holen können. Dann kannst du den Spieler nicht am vorletzten Tag abgeben, wenn du sowieso keinen Ersatz mehr holen kannst. Dann haben wir uns dazu entschlossen, es eben nicht zu machen.“

Wilde Schlammschlacht danach

Anschließend gab es heftige Anschuldigungen von Lyon in Person von John Textor an den BVB. „Das Angebot aus Dortmund wurde respektlos kommuniziert, lag weit unter dem Marktwert und war zeitlich schlecht gewählt. Rayan Cherki wird bis zum Ende der Saison 2024/25 ein wichtiger Bestandteil unserer Mannschaft bleiben“, sagte Textor.

Tatsächlich blieb Cherki bis zum Saisonende in Lyon, wechselte dann aber vor einigen Monaten zu Manchester City. 40 Millionen Euro zahlte der britische Top-Klub an den hochverschuldeten Verein aus Frankreich.

Im Vergleich: Borussia Dortmund hätte im Sommer 2024 „nur“ 22,5 Millionen Euro für Cherki zahlen müssen. Die Bosse um Sebastian Kehl, Lars Ricken und Co. hatten damals allerdings Bedenken bei ihm.