Ex-BVB-Juwel blüht auf! Sein Abgang schmerzt jetzt richtig

Es war eine große Überraschung, als er im vergangenen Sommer den BVB verließ. Schließlich war er Teil des großen U17-WM-Erfolgs mit Deutschland. Doch Charles Herrmann drehte Borussia Dortmund den Rücken und wechselte zu der anderen Borussia aus Mönchengladbach.

Roland Virkus lockte den 19-Jährigen schon damals mit einem Profivertrag. Während er die vergangene Saison aber komplett in der U23 verbrachte, folgte jetzt der große Durchbuch des Ex-BVB-Juwels.

Herrmann vom BVB zu den Fohlen

Borussia Mönchengladbach erlebte vor dem letzten Spieltag gegen Bayer Leverkusen einen Katastrophenstart in die Saison. Nach den ersten drei Spielen hatte man nur einen Punkt auf dem Konto, null Tore geschossen und eine Trainerentlassung hinter sich. Doch das war die große Chance des Ex-BVB-Juwels.

+++ Hiobsbotschaft für Borussia Mönchengladbach! Star-Spieler schwer verletzt +++



Denn gegen Bayer Leverkusen stand Eugen Polanski erstmals an der Seitenlinie, der Trainer, der Herrmann in der vergangenen Saison bereits in der U23 trainierte. Und gegen Leverkusen schenkte der neue Gladbach-Coach ihm gleich das Vertrauen.

Traumdebüt für Herrmann

Das ehemalige BVB-Talent feierte in der 86. Minute beim 0:1-Rückstand der Fohlen sein Profidebüt. Und Herrmann brachte über den rechten Flügel in den wenigen Minuten neuen Schwung ins Spiel. In der Nachspielzeit holte er dann schließlich eine Ecke heraus. Voller Selbstvertrauen schnappte Herrmann sich diese selber und schlug sie überragend genau auf Tabakovic’ Kopf, der nur noch einnicken musste.

Hier mehr spannende News für dich:

Profi-Debüt, entscheidende Vorlage zum 1:1-Endergebnis und zum ersten Saisontor der Fohlen. Der BVB wird jetzt neidisch an den Niederrhein rüber schauen – schließlich könnte das der Start für etwas Großes werden für Herrmann. Außerdem ist der Youngster ein klassischer Flügelspieler – eine Figur, die dem BVB im aktuellen Kader gänzlich fehlt. Möglicherweise wäre er also auch für Niko Kovac eine spannenden Option gewesen.