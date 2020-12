BVB: Große Personalsorgen vor dem Endspiel um Platz 1! HIER fehlen Favre fast alle Spieler

Gegen Zenit St. Petersburg kämpft der BVB in der Champions League um den ersten Platz in der Gruppe F.

Vor dem Aufeinandertreffen plagen Lucien Favre allerdings große Personalsorgen. Auf einer Position fehlen dem BVB so gut wie alle Spieler.

BVB: Großes Fragezeichen auf den Außen

Die Sorgenfalten bei Borussia Dortmund werden aktuell von Tag zu Tag größer. Dafür hätte alleine der Ausfall von Wunderstürmer Erling Haaland bereits gereicht. Doch neben dem Norweger fallen im letzten Gruppenspiel viele weitere seiner Kollegen aus.

Gegen Frankfurt durfte Morey von Anfang an ran. Foto: imago images/Jan Huebner

Große Sorgen machen sich die Schwarzgelben um die Positionen in der Außenverteidigung. Dort fehlten gegen Frankfurt bereits die beiden Stammspieler Thomas Meunier und Raphael Guerreiro. Nun gesellt sich auch noch Youngster Mateu Morey im Lazarett dazu.

-------------

Die Gruppe F der Champions League:

Borussia Dortmund/ 10:4 Tore/ 10 Punkte Lazio Rom/ 9:5 Tore/ 9 Punkte FC Brügge/ 6:8 Tore/ 7 Punkte Zenit St. Petersburg/ 3:11 Tore/ 1 Punkt

--------------

Darüber hinaus fehlt auch weiterhin Manuel Akanji, der jetzt wo Dan-Axel Zagadou wieder genesen ist, auch außen hätte aushelfen könnten. Auf der rechten Verteidigerposition verbleiben nominell damit nur noch Felix Passlack und Lukasz Piszczek.

+++ Mario Götze: Mit DIESEM Geniestreich beweist er, dass er nicht mehr so leicht zurückgeworfen werden kann +++

Links sieht es noch düsterer aus, steht mit Nico Schulz dort nur noch ein Spieler zur Verfügung. Viel darf in der Defensive der Borussen nicht mehr passieren, sonst wird Favre gezwungen sein, sich einen ganz anderen Plan zurechtzulegen.

Auch im Mittelfeld gibt es Ausfälle

Eine Reihe weiter vorn muss der Trainer ebenfalls auf zwei Spieler verzichten. Neben Thomas Delaney fällt nun auch noch Mo Dahoud aus. Der BVB reist also stark ersatzgeschwächt nach Petersburg.

------------

Weitere Neuigkeiten zu Borussia Dortmund:

Borussia Dortmund: Offensichtliches Problem beim BVB, aber Favre will nicht handeln

BVB präsentiert DAS – die Fans sind komplett gespalten! „Peinlicher wird es nicht mehr“

BVB: Bei diesem Thema sind die Fans fassungslos – „Grenzt an Wahnsinn“

----------

Dabei wäre ein Sieg so wichtig, um sich Platz 1 in der Gruppe vor Lazio Rom zu sichern. Die Borussia würde im Achtelfinale so potenzielle Top-Teams erst einmal umgehen. (mh)