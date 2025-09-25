BVB-Fans aufgepasst! Borussia Dortmund mit dringender Warnung für die Champions League

Die Vorfreude und Hoffnung auf magische Abende in der Champions League sind bei Borussia Dortmund auch in dieser Saison wieder riesig. Auch wenn man gegen Juventus Turin im ersten Spiel spät einbrach, hat die Mannschaft angedeutet, was möglich sein könnte.

Mitte Oktober gastiert Borussia Dortmund im Rahmen des 3. Spieltags der Königsklasse in Kopenhagen. Ein Spiel unter besonderen Sicherheitsvorkehrungen. Vor dem Start des Vorverkaufs hat der Verein daher wichtige Infos für seine Fans.

Borussia Dortmund warnt vor Hochrisikospiel

Der Vorverkauf startet am Freitag (26. September) und 14 Uhr. Jedes BVB-Mitglied hat die Chance, bis zu zwei Karten für das Spiel zu erwerben. Der Preis pro Ticket wird bei 40 Euro liegen. Alle Käufer bekommen ihr Ticket im Anschluss auf digitalem Wege.

Doch es gibt eine Besonderheit: Die Tickets werden namentlich personalisiert sein. Eine Weitergabe an Dritte wird dadurch im Nachhinein nicht möglich sein. Hintergrund sei die Festlegung der Begegnung als Hochrisikospiel. Zu dieser Einschätzung sei Borussia Dortmund nach Absprache mit dem FC Kopenhagen sowie der deutschen und dänischen Polizei gekommen.

Verfeindete Ultra-Gruppierungen

Hintergrund ist eine Freundschaft der BVB-Ultras nach Dänemark. Die Dortmunder sind eng mit den Anhängern des Kopenhagener Vorort-Vereins Bröndby IF befreundet. Diese sind wiederum, wenig überraschend, nicht gerade gut auf die Fans des „großen“ FC Kopenhagen zu sprechen. Daher birgt auch das Aufeinandertreffen zwischen Dortmund und Kopenhagen jede Menge Brisanz.

Als die Kopenhagener 2022 für ein Champions-League-Spiel in Dortmund gastierten, waren auch Bröndby-Anhänger in der Ruhrgebietsstadt zugegen. Bereits vor dem Anpfiff kam es in der Innenstadt zu Auseinandersetzungen. Im Stadion flogen dann Leuchtraketen aus dem Gästeblock auf den Rasen. Als Reaktion hatte die Kopenhagener Polizei für das Rückspiel damals einen Teilausschluss der BVB-Fans beantragt.

Wegen der verschärften Ticketmaßnahmen hat sich die Dortmunder Ultraszene damals wie heute dazu entschieden, das Spiel in Kopenhagen zu boykottieren.

Borussia Dortmund: Warnung an die Fans

Für alle anderen Mitglieder, die den Weg auf sich nehmen wollen, hat der Verein noch eine Warnung. Man werde wegen der Gefährdungslage die Empfehlung aussprechen, „sich im Kopenhagener Stadtgebiet nicht als BVB-Fan zu erkennen zu geben.“ Wegen der Fan-Rivalitäten sei nicht auszuschließen, dass es zu Provokationen oder gar Gewaltandrohungen gegenüber unbeteiligten Fans kommen könnte.