Absoluter Champions-League-Wahnsinn! Und der BVB ist mittendrin

Sie ist nicht umsonst das Lieblingsturnier von den Fans, Vereinen und auch den Spielern: die Champions League. Auch die BVB-Fans dürfen sich seit Jahren freuen, dass ihre Mannschaft in der Königsklasse vertreten auch – so auch in dieser Saison.

Am 3. Spieltag der Ligaphase war der BVB mit einem 4:2-Sieg in Kopenhagen erfolgreich. Es waren torreiche Champions-League-Abende. Die UEFA verkündet, dass sogar ein Rekord gebrochen wurde.

BVB: Champions-League-Wahnsinn perfekt!

Insgesamt 43 Tore in neun Spielen fielen am Champions-League-Dienstag. Nur eine Partie endete torlos. Zwischen Kopenhagen und dem BVB fielen allein sechs Treffer. Am Mittwoch wurde es dann bahnbrechend. Es kamen noch weitere 28 Tore hinzu, weshalb der 3. Spieltag der torreichste aller Zeiten im wichtigsten Vereinswettbewerb der Welt wurde.

Die UEFA erklärt, dass damit sogar die Marke der vorherigen Saison übertroffen wurde. Am ersten Spieltag der aktuellen Saison gab es mit 67 Toren schon einen Rekord, den haben die Teams jetzt erneut übertroffen.

Sechs der 18 Spiele am dritten Spieltag brachten fünf oder mehr Tore: Chelsea und Liverpool erzielten jeweils fünf, PSV Eindhoven und Barcelona sechs und Titelverteidiger Paris Saint-Germain sieben Tore gegen Leverkusen. Insgesamt gab es nur sechs Mannschaften, die gar nicht getroffen haben.

Weitere torreiche Partien garantiert

In den restlichen fünf Spieltagen, die noch in der Ligaphase anstehen, sind weitere torreiche Champions-League-Abende garantiert. Vielleicht auch wieder mit dem BVB? Die Dortmunder haben übrigens mit zwölf Toren gemeinsam mit dem FC Bayern München die zweitbeste Offensive aller Mannschaften. Nur PSG hat mit 13 Toren öfters getroffen.

Die bisherigen Schießbuden der Königsklasse sind momentan überraschenderweise Ajax Amsterdam und Eintracht Frankfurt mit je 11 Gegentreffern und Bayer Leverkusen mit 10. Drei Mannschaften, die eher für ihre Offensivgefahr bekannt sind. Dafür sorgten aber auch einige Klatschen in den ersten Spieltagen.