Borussia Dortmund: Horror-Szenario droht! Doch die BVB-Fans könnten...

Dortmund. Der Profifußball befindet sich in Corona-Schockstarre. Am Mittwoch will die UEFA beraten, wie es mit der Champions League und der Europa League weitergehen soll. Obwohl Borussia Dortmund sich bereits aus der Königsklasse verabschiedet hat, könnte das Ergebnis dieser Sitzung auch für die BVB-Fans von Bedeutung sein. Denn UEFA-Präsident Aleksander Ceferin schließt drastische Entscheidungen keinesfalls aus.

Borussia Dortmund: Droht der Abbruch der Europapokal-Saison?

In einem Interview mit „La Repubblica“ redet Ceferin nicht lange um den heißen Brei herum: „Wenn es uns nicht gelingt, die Wettbewerbe wieder zu starten, wird diese Saison wahrscheinlich verloren gehen.“

Er wisse nicht, ob es möglich sein wird, mit Zuschauern zu spielen oder nicht. „Und wenn es keine Alternative gibt, ist es besser, die Turniere zu beenden“, gesteht der UEFA-Präsident.

Das Aus der Champions League - für die Fußballfans wäre es das große Horror-Szenario!

Im Hinspiel gegen PSG traf Erling Haaland doppelt zum 2:1-Sieg. Foto: imago images / Sven Simon

Die Achtelfinals in der Champions League und der Europa League waren vor der Einstellung des Spielbetriebs noch nicht vollständig ausgetragen worden. Bei den deutschen Teilnehmern stand lediglich das Aus von Borussia Dortmund gegen Paris St.-Germain (2:1, 0:2) sowie der Viertelfinaleinzug von RB Leipzig gegen die Tottenham Hotspurs (1:0, 3:0) fest.

Das Rückspiel der Bayern gegen den FC Chelsea (Hinspiel: 3:0) wurde ebenso abgesagt wie die Europa-League-Rückspiele von Frankfurt gegen Basel (0:3), Leverkusen gegen die Glasgow Rangers (3:1) und Wolfsburg gegen Schachtar Donezk (1:2).

Diese Bilder würden die BVB-Fans gerne vergessen: PSG-Coach Thomas Tuchel feiert den Sieg im Rückspiel gegen Favres BVB. Foto: imago images / PanoramiC

Würden sich die BVB-Fans über einen CL-Abbruch freuen?

Die Fans von Borussia Dortmund könnten einen Abbruch der Champions League wahrscheinlich noch am einfachsten wegstecken. Schließlich war der Frust nach der 0:2-Pleite in Paris groß – vor allem, da man das Hinspiel gegen Thomas Tuchels Star-Truppe noch dank eines Haaland-Doppelpacks gewonnen hatte.

Würde die UEFA die aktuelle CL-Saison abbrechen und somit für nichtig erklären, könnte der ein oder andere schwarz-gelbe Fan diese schmerzhaften Erfahrungen möglicherweise schneller abhaken. Für Gegner Paris St.-Germain wäre ein Abbruch dagegen extrem bitter: Seit der Saison 2016/17 waren die Franzosen stets im Achtelfinale der Königsklasse gescheitert – und nun könnte die erfolgreiche Trendwende möglicherweise gar nicht gezählt werden.