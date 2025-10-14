Es wird immer bitterer! Aufregung um BVB-Kapitän Emre Can

Der BVB ist erfolgreich in die neue Saison gestartet, trotz prominenter Ausfälle. Emre Can, einer der erfahrensten Spieler im Kader, fehlt verletzungsbedingt seit Monaten. Eine hartnäckige Adduktorenverletzung setzt den 31-Jährigen außer Gefecht. Weder bei der Klub-WM noch in den ersten Saisonspielen stand der Mittelfeldmann auf dem Platz.

Die Frage stellt sich jetzt: Wann kommt der BVB-Kapitän zurück? Immer wieder musste er bittere Rückschläge einstecken. Dass er noch in diesem Jahr für Borussia Dortmund auflaufen wird, ist mehr als nur unwahrscheinlich.

BVB: Rückkehr von Can noch ungewiss

Die Leidenszeit von Can scheint sich weiter in die Länge zu ziehen. Laut „Ruhr Nachrichten“ ist ein Comeback des BVB-Profis momentan nicht absehbar. Ins neue Jahr rückt als mögliches Ziel in den Fokus. Immerhin: Eine Schambeinentzündung, die schlimmstmögliche Diagnose in diesem Bereich, hat Can klar ausgeschlossen.

Trainer Niko Kovac nahm am Samstag Stellung: „Emre macht Fortschritte“, sagte er, betonte jedoch die unsichere Perspektive. „Es ist kein klares Ziel benannt, wann er wieder zur Mannschaft stoßen kann“, fügte der BVB-Coach hinzu. Damit bleibt unklar, wann der Routinier auf den Platz zurückkehren kann.

Bei Borussia Dortmund läuft es auch ohne ihn

In Dortmund ist die Lage entspannter, wohl auch dank starker Leistungen der Mannschaft. In der Defensive harmonieren Neuzugang Ramy Bensebaini und Waldemar Anton bestens. Nico Schlotterbeck ist ebenfalls fit zurück. Hinzu kommt Nationalspieler Niklas Süle als erfahrene Schaltzentrale in der Abwehr des BVB.

Auch im Mittelfeld gibt es keine akute Lücke, obwohl Can fehlt. Felix Nmecha und Marcel Sabitzer liefern konstante Leistungen und überzeugen auf ganzer Linie. Trotzdem könnte Can seine Karriereziele gefährdet sehen: Sein Vertrag beim BVB läuft im Sommer aus. Argumente für eine Verlängerung hat er bislang wenige geliefert.

Seine Situation bleibt daher brisant. Wenn er nicht bald fit wird, könnte der BVB den endgültigen sportlichen Umbruch auch ohne Can vorantreiben.