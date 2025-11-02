BVB: Es wird immer konkreter! Dreifach-Abgang im Winter?

Beim BVB könnten im Winter gleich mehrere Spieler die Koffer packen. In den vergangenen Wochen und Monaten gab es immer wieder Spekulationen um Abgänge.

Einige Talente und Ergänzungsspieler drängen auf Veränderungen, weil ihre Perspektive in Dortmund aktuell begrenzt ist. Besonders Kabar sorgt für Gesprächsstoff. Der U17-Welt- und Europameister von 2023 spielt bislang ausschließlich für die zweite Mannschaft in der Regionalliga. Das reicht ihm nicht mehr. Er will den BVB verlassen – und das möglichst schon im Januar. Sein Ziel: die Premier League.

BVB-Talent vor Wechsel nach England

Wie mehrere Medien berichten, zeigt der FC Brentford konkretes Interesse an dem 18-Jährigen. Der Klub aus London soll sogar bereit sein, rund 20 Millionen Euro für Kabar zu zahlen. Eine stolze Summe für einen Spieler, der beim BVB bislang kaum im Profi-Kader stand. Doch Kabars Entwicklung und Potenzial gelten als außergewöhnlich.

Während der Youngster also Richtung England schielt, steht auch bei einem Offensivspieler ein Abschied im Raum. Cole Campbell war schon im Sommer kurz vor einem Wechsel. Mit dem VfB Stuttgart war er sich einig, die Ablöse sollte bei sieben Millionen Euro liegen. Doch der Deal platzte, weil die Schwaben kurzfristig Tiago Tomás verpflichteten.

Drei Abschiede im Winter?

Seitdem läuft es für Campbell nicht besser. Beim BVB kam der US-Amerikaner in dieser Saison gerade einmal 16 Minuten zum Einsatz. Seit Ende September fehlt er komplett im Kader. Ein Abgang – ob fest oder per Leihe – erscheint daher nur logisch. Im Winter dürfte sich eine Lösung finden.

Auch Salih Özcan steht offenbar auf der Streichliste. Der türkische Nationalspieler kommt bei Borussia Dortmund kaum noch zum Zug und steht derzeit bei mageren 21 Einsatzminuten. Sein Vertrag läuft im Sommer aus, doch ein früher Wechsel im Januar ist möglich. Der 1. FC Köln beobachtet die Situation aufmerksam.

Allerdings müsste Özcan bei einer Rückkehr zu seinem Ex-Klub wohl finanzielle Abstriche machen. Der Mittelfeldmann gilt beim BVB als solider, aber aktuell entbehrlicher Kaderspieler. Für ihn wie auch für Kabar und Campbell könnte der Winter zum Wendepunkt werden – und für Borussia Dortmund zu einer heißen Transferphase.