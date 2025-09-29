BVB – Bilbao: Jetzt weiß jeder Bescheid! UEFA-Entscheidung ist offiziell

Für den BVB geht es jetzt Schlag auf Schlag. Ausruhen? Das können maximal ein paar wenige Dortmunder Spieler während einer Länderspielpause. Jetzt steht erstmal wieder die Champions League wieder an. Am 2. Spieltag wartet das Heimspiel gegen Athletic Bilbao (1. Oktober, 21 Uhr).

Der BVB will die Ungeschlagen-Serie weiter ausbauen und auch gegen Athletic Bilbao bestehen. Dann soll es in der Königsklasse die ersten drei Punkte geben. Für dieses Spiel hat die UEFA eine wichtige Entscheidung getroffen.

BVB – Bilbao: UEFA trifft Entscheidung

In der Bundesliga läuft es für den BVB bislang sehr ordentlich. Das soll auch in der Champions League so weitergehen. Nach dem 4:4-Unentschieden zum Auftakt gegen Juventus Turin ist der Athletic Club aus Bilbao der nächste Gegner der Mannschaft von Trainer Niko Kovac.

Die Basken hatten mit drei Siegen aus den ersten drei Spielen einen famosen Start, ehe es danach total bergab ging. Es folgten vier Niederlagen und ein Unentschieden. Der Traditionsverein aus Spanien ist aktuell gar nicht gut drauf. Für die Mannschaft von Niko Kovac also die große Chance, dies auszunutzen.

Für dieses spannende Duell zwischen Borussia Dortmund und Bilbao hat die UEFA mitgeteilt, welcher Schiedsrichter eingeteilt wird. Es ist der polnische Top-Referee Szymon Marciniak, der schon einige Spitzen- und auch Endspiele in seiner Karriere gepfiffen hat.

Bayern hat keine guten Erinnerunge an Marciniak

Beim Spiel zwischen dem BVB und Bilbao bekommt Marciniak Unterstützung von den beiden Assistenten Adal Kupsik und Tomasz Listkiewicz. Der vierte Offizielle ist Myc Wojciech. An den VAR-Monitoren sitzen Pol van Boekel aus den Niederlanden und Tiago Martins aus Portugal.

Auch wenn Marciniak zu den besten Schiedsrichtern Europas gehört, stand er schon einige Male in der Kritik. Vor allem der FC Bayern München wird ihn in negativer Erinnerung haben, als er beim Champions-League-Spiel gegen Real Madrid mit einem frühen Pfiff den Ausgleich des Rekordmeisters verhindert hatte (hier mehr dazu).