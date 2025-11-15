Hammer um Bensebaini! Mega-News für BVB-Star offiziell

Beim BVB ist er unersetzlich – genauso auch für die algerische Nationalmannschaft. Wenn Ramy Bensebaini nicht gerade ausfällt, wie es zuletzt gegen den HSV (1:1) der Fall war.

Und wenn er spielt, dann zeigt der BVB-Star starke Leistungen. Nun darf sich Bensebaini auf eine ganz besondere Auszeichnung freuen. Er wurde nämlich als algerischer Fußballer des Jahres ausgezeichnet.

BVB-Star erhält große Auszeichnung

Die renommierte Online-Plattform „La Gazette du Fennec“ ehrte den BVB-Profi und würdigte ihn für seine außergewöhnlichen Leistungen im vergangenen Jahr. Besonders beeindruckt zeigte sich die Jury von Bensebainis „Technik, Kraft, Eleganz und Beständigkeit“.

Dabei setzte sich der Dortmunder gegen andere hochkarätige Fußballer und Nationalmannschaftskollegen durch. Diese wären unter anderem Riyad Mahrez (Al-Ahli), Rayan Ait-Nouri (Manchester City), Mohamed Amine Amoura (VfL Wolfsburg) und Amine Gouiri (Olympique Marseille).

Erstmals vergebene Auszeichnung

Der „Fennec d’Or“ wurde in diesem Jahr erstmals vergeben und könnte sich zu einem der wichtigsten Preise im algerischen Fußball entwickeln. Für Bensebaini ist die Auszeichnung der perfekte Abschluss eines für ihn persönlich erfolgreichen Jahres. Mit dem BVB gewann er zwar keine Titel, konnte sich aber für die Champions League qualifizieren.

Dort brilliert der Abwehrspieler und ist ein fester Bestandteil im Team von Cheftrainer Niko Kovac. Gleiches gilt auch für die algerische Nationalmannschaft, mit der er sich zuletzt für die Weltmeisterschaft im kommenden Jahr qualifiziert hat.

Mit dem Gewinn des „Fennec d’Or“ festigt Bensebaini seinen Status als einer der besten algerischen Spieler der Gegenwart. Die verliehene Auszeichnung unterstreicht seine Bedeutung für den BVB ebenso wie für die algerische Nationalelf. „Diese Auszeichnung ist der Beweis für harte Arbeit und konstant starke Leistungen“, so die Plattform.