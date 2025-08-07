Jetzt ist es offiziell: BVB verkündet Bellingham-Entscheidung

Der Saisonstart beim BVB rückt immer näher. Die Mannschaft von Trainer Niko Kovac bereitet sich schon akribisch auf die neue Spielzeit bevor.

Dafür wurden beim BVB jetzt auch einige wichtige Entscheidungen getroffen. Im Mittelpunkt: Neuzugang Jobe Bellingham. Das Top-Talent wird mit einer neuen Rückennummer auflaufen.

BVB: Bellingham hat eine neue Rückennummer

Von 1 bis 42: Die BVB-Profis werden mit diesen Nummern in die neue Saison 2025/26 gehen, das hat der Revierklub am Donnerstag (7. August) mitgeteilt. Eine Änderung gibt es um Jobe Bellingham, der in diesem Sommer von Borussia Dortmund verpflichtet worden ist.

Bei der Klub-Weltmeisterschaft und bei den bisherigen Testspielen hat das britische Talent die Nummer 77 getragen. Ab sofort wird er mit der Rückennummer 7 auflaufen, verkünden die Schwarzgelben. Das sorgte bei vielen Fans für Verwirrung. Schließlich hatte Giovanni Reyna die Nummer in den vergangenen Jahren getragen.

Der US-Amerikaner steht allerdings vor einem Abgang, musste also die Nummer dementsprechend abgeben. Dennoch ist Reyna aufgelistet und würde, wenn er nicht wechseln sollte, mit der Nummer 21 spielen.

Einige Nummern für weitere Neuzugänge frei

Es sind aber noch einige Nummern beim BVB frei. Vor allem die Nummer 11, die besonders Stürmer gerne tragen. Da brauchen die Dortmunder noch ein Back-up für Serhou Guirassy. In dieser Sommer-Transferperiode soll noch ein Angreifer kommen, der dann mit dieser Rückennummer auflaufen könnte.

Neben Reyna werden keine weiteren Abgänge erwartet. Zwar gibt es Gerüchte um Julian Ryerson, doch der Norweger fühlt sich in Dortmund wohl. Aus der Premier League machen zwei Klub ernst. Sollte ein passendes Angebot eintreffen, wird der BVB sicherlich gesprächsbereit sein.

