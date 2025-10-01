Jetzt ist es offiziell! Entscheidung um Ex-BVB-Star Jude Bellingham gefallen

Sein Abschied aus Dortmund war schmerzhaft, doch dem BVB brachte er eine brutale Millionensumme ein. Bei Real Madrid gewann Jude Bellingham auf Anhieb alle Titel, die es zu gewinnen gibt.

Auch individuelle Auszeichnungen bekam der Ex-BVB-Star in seiner Karriere. Jetzt darf er sich über einen ganz besonderen Titel freuen. Jude Bellingham wurde nämlich in seiner Heimat ausgezeichnet. Er reiht sich dabei in eine Liste mit zahlreichen Legenden ein.

BVB: Ex-Profi Jude Bellingham feiert besondere Auszeichnung

Beim BVB wurde Jude Bellingham in der Saison 2020/21 zum Newcomer und ein Jahr später auch zum Spieler der Saison gewählt. Zwei schöne und besondere Titel für Mittelfeldspieler, der natürlich auch im Dortmunder Trikot zu überzeugen wusste.

Nach seinem Wechsel zu Real Madrid hörte der Youngster damit nicht auf, zeigte auch hier direkt starke Leistungen. Dennoch musste er sich in den vergangenen Jahren zwei anderen Top-Talenten geschlagen geben. Bei der Wahl zum Spieler des Jahres in England hatte er gegen Bukayo Saka und Cole Palmer das Nachsehen. Nicht aber in diesem Jahr.

Wie der britische Verband mitteilt, hat sich Superstar von Real Madrid gegen Declan Rice und Harry Kane durchgesetzt. Es ist das erste Mal, dass Bellingham die Auszeichnung erhält. Er ist auch gleichzeitig der erste Spieler nach Owen Hargreaves 2006, der den individuellen Titel gewinnt, obwohl er nicht für einen britischen Verein spielt.

Reiht sich in eine Liste mit Beckham, Lampard und Co. ein

Der Ex-BVB-Star kam im vergangenen Kalenderjahr acht Mal für die „Three Lions“ zum Einsatz, konnte dabei ein Tor erzielen und vier weitere Treffer auflegen. Dass er sich dabei gegen einen England-Kapitän Kane durchsetzen konnte, der sieben Mal traf, ist durchaus überraschend.

Das wird Bellingham aber wenig interessieren, der in den sozialen Netzwerken stolz seine kleine Trophäe präsentiert und sich bei den Fans bedankt. Damit reiht er sich übrigens in eine illustre Liste ein. Stars wie David Beckham, Frank Lampard, Steven Gerrard oder Wayne Rooney gewannen die Auszeichnung ebenfalls.

