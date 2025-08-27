Last-Minute-Abgang? Premier-League-Klub nimmt BVB-Star ins Visier

Kurz vor Abschluss des Transferfensters kommt der BVB endlich in Fahrt. Mit Carney Chukwuemeka wurde am Dienstag (16.08.) ein Transfer offiziell gemacht. Mit Aaron Anselmino wartet bereits der nächste Neuzugang nur noch auf die Verkündung.

Doch jetzt wird es auch auf der Abgangsseite spannend – und es könnte ausgerechnet einen wichtigen BVB-Spieler treffen. Die Premier League streckt offenbar ihre Fühler nach Maxi Beier aus.

BVB droht Star-Abgang

Mit dem 22-Jährigen plant Trainer Nico Kovac eigentlich fest. In einer Doppelspitze neben Serhou Guirassy ist Beier eine ideale Option für den BVB. Doch im ersten Saisonspiel saß Dortmunds Nummer 14 lediglich auf der Bank. Stattdessen übernahm Karim Adeyemi die Rolle als zweite Spitze. War das ein Hinweis auf einen möglichen Transfer?

„Sky“ berichtet jedenfalls über konkretes Interesse aus der Premier League an Maxi Beier. Mit Brentford soll ein Verein bereits ernsthaft angeklopft haben – aber auch weitere Teams aus England sollen sich nach dem Spieler erkundigt haben.

Wird Dortmund standhaft bleiben?

Die mögliche Ablösesumme hat es dabie in sich. Dem Bericht zufolge könnte der BVB ein Angebot zwischen 40 und 50 Millionen Euro erhalten. Ob Dortmund bei solch einer Summe widerstehen könnte, ist fraglich. Schließlich wechselte Beier erst im vergangenen Sommer für etwa 28 Millionen Euro von der TSG Hoffenheim zu den Schwarz-Gelben.

Sein erstes Jahr beim BVB verlief zunächst holprig. Doch letztendlich kam Beier wettbewerbsübergreifend in 46 Spielen auf zehn Tore und sechs Vorlagen – Zahlen, mit denen man in Dortmund durchaus zufrieden sein kann. Ob Schwarz-Gelb bei einem Angebot von bis zu 50 Millionen Euro wirklich standhaft bleibt, bleibt allerdings abzuwarten. Die letzten Tage des Transferfensters könnten also für den BVB noch äußerst spannend werden.



