BVB-Fans gehen nach Bayern-Debakel auf die Barrikaden – DAS ist der Grund

Ganz Fußball-Deutschland hatte sich auf das Bundesliga-Gipfeltreffen zwischen dem FC Bayern München und Borussia Dortmund gefreut. Der BVB reiste als Tabellenführer in die Allianz Arena. Und mit Ausnahme der FCB-Anhänger hoffte wohl jeder Zuschauer auf eine packende Partie, die einen ebenso packenden Kampf um die Meisterschale nach sich ziehen sollte.

Stattdessen gab es von An- bis Abpfiff einen langweiligen Einbahnstraßen-Fußball. Der FC Bayern München dominierte Borussia Dortmund nach Belieben und schickte den BVB mit 4:2 nach Hause. Das Spiel war nach 22 Minuten schon so gut wie entschieden, als ein Eigentor von Gregor Kobel (13.) sowie zwei Treffer von Thomas Müller (18./23.) die Hausherren früh mit 3:0 in Führung brachten. Den besonders großen Optimisten unter den schwarzgelben Fans nahm Kingsley Coman (51.) kurz nach Wiederanpfiff mit dem 4:0 jede restliche Hoffnung auf einen Punktgewinn. Der Elfmeter-Treffer von Emre Can (72.) sowie das Last-Minute-Tor von Donyell Malen (90.) waren nur noch Ergebnis-Kosmetik.

FC Bayern zerlegt Borussia Dortmund

Die BVB-Fans gingen schon während des Spiels auf die Barrikaden. Was die Anhänger von Borussia Dortmund so fuchste, war nicht die Tatsache, DASS der BVB in München deutlich verlor. Dies kann schließlich jedem Verein passieren, weil die Bayern nun mal eines der stärksten Teams in Europa haben – wie kürzlich erst das souveräne Weiterkommen im Achtelfinale der Champions League gegen das Star-Ensemble von Paris Saint-Germain unter Beweis gestellt hatte. Die Dortmunder Fans waren vielmehr von der Art und Weise enttäuscht, wie die Mannschaft von Trainer Edin Terzic sich in München präsentierte – mal wieder!

Seit Jahren wirkt es, als hebe Borussia Dortmund sich die schlechteste Saisonleistung immer wieder für das Spiel bei den Bayern auf. Der BVB hatte zuvor in diesem Kalenderjahr in der Bundesliga ein überzeugendes Spiel nach dem anderen abgeliefert. Die Bilanz der Dortmunder im Jahr 2023 vor dem Auftritt beim FCB: 10 Bundesliga-Spiele. 9 Siege. 1 Unentschieden.

Die vergangenen Bundesliga-Spiele des BVB in München:

1. April 2023

Bayern – BVB 4:2

Bayern – BVB 4:2 23. April 2022

Bayern – BVB 3:1

Bayern – BVB 3:1 6. März 2021

Bayern – BVB 4:2

Bayern – BVB 4:2 9. November 2019

Bayern – BVB 4:0

Bayern – BVB 4:0 6. April 2019

Bayern – BVB 5:0

Bayern – BVB 5:0 31. März 2018

Bayern – BVB 6:0

Bayern – BVB 6:0 8. April 2017

Bayern – BVB 4:1

Bayern – BVB 4:1 4. Oktober 2015

Bayern – BVB 5:1

Der BVB zeigte in den vergangenen Wochen in der Bundesliga regelmäßig starke Leistungen und ließ so manchen Fan mal wieder von der Meisterschaft träumen. Dann folgte das Spiel bei den Bayern. Und es setzte mal wieder eine herbe Klatsche. Was der schwarzgelbe Anhang nicht begreifen kann: Warum leistet der BVB sich Jahr für Jahr immer wieder ausgerechnet beim Spiel in München einen solchen Ausrutscher?

Bestes Beispiel am Samstagabend war vermutlich Gregor Kobel. Der Keeper von Borussia Dortmund zeigte in der gesamten Saison überragende Leistungen und rettete dem BVB mit seinen Weltklasse-Paraden so manchen Sieg. Bei den Bayern war der Schweizer jedoch völlig von der Rolle. Beim ersten Gegentor verschätzte Kobel sich völlig und segelte am Ball vorbei, der daraufhin ins leere Tor trudelte. Auch beim 3:0 durch Müller sah Kobel nicht glücklich aus, als er die Kugel nach einem Distanzschuss vor die Füße des Bayern-Stürmers abprallen ließ, der dann nur noch abstauben musste.

