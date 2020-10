BVB: Fans fallen vom Glauben ab – werden DIESE beiden Stars bald wieder vereint?

Bei Borussia Dortmund trieb das Duo Verein und Fans in den Wahnsinn – bald könnten Pierre-Emerick Aubameyang (l.) und Ousmane Dembélé wieder zusammen spielen.

Bei Borussia Dortmund bildeten sie ein geniales Duo – und trieben gleichzeitig den BVB und seine Fans mit ihren Eskapaden in den Wahnsinn.

„Der eine streikt, der andere hat keine Uhr“, spottete Manager Michael Zorc nach der Trennung von Ousmane Dembélé und Pierre-Emerick Aubameyang. Für beide endete die Liaison mit Borussia Dortmund im Zoff.

Borussia Dortmund: Reunion von Aubameyang und Dembélé?

Und auch wenn die Edeltechniker tolle Momente lieferten und zusammen mehr als 200 Millionen Euro einbrachten, haben sie mit ihrem Fehlverhalten bei vielen BVB-Fans jeden Kredit verspielt.

So mancher Schwarzgelbe dürfte deshalb bei diesem aufkeimenden Gerücht vom Glauben abfallen. Wie das spanische Fußball-Portal „Don Balon“ berichtet, will der FC Arsenal Dembélé im Winter nach London holen – und damit wieder mit Aubameyang vereinen.

Borussia Dortmund: Gute Kumpels und ein skandlöses Duo – werden Aubameyang und Dembélé bald wieder vereint? Foto: dpa

Beim FC Barcelona steht der unbestritten begnadete Flügelstürmer nach zahlreichen Skandalen und vielen Verletzungen auf dem Abstellgleis – doch selbst für weniger als die Hälfte des Einkaufspreises von knapp 150 Millionen Euro war das klamme Barca den Weltmeister nicht losgeworden.

Die Katalanen dürften Arsenal also keine Steine in den Weg legen. Werden die „Enfant terribles“ nun in England wieder vereint?

>> Dembélé verhindert eigenen Wechsel – und bringt damit gleich VIER Vereine gegen sich auf

Kann das Skandal-Duo sich in London zusammenreißen?

Dem Bericht von „Don Balon“ zufolge haben die „Gunners“ Aubameyang für dessen Vertragsverlängerung Verstärkungen versprochen. Sein alter Kumpel aus Zeiten bei Borussia Dortmund wäre das fraglos.

--------------------------------------

Mehr BVB-News:

„Entsetzen, Enttäuschung und Wut“ – Ex-BVB-Stürmer am Boden

Nicht schon wieder! BVB-Fans droht erneut dieses Horror-Szenario

Rückschlag für BVB-Juwel – ist Moukokos Zeit HIER abgelaufen?

--------------------------------------

Bleibt die Frage, ob sich die beiden bei einer Reunion etwas mehr zusammenreißen können. Sonst könnte der FC Arsenal bald Probleme bekommen.