Sebastian Kehl zeigt es seinen Kritikern! Neues Juwel für den BVB

Borussia Dortmund hat am zweiten Spieltag der Saison gegen Union Berlin zurückgeschlagen. Nach einem enttäuschenden Saisonstart gegen St. Pauli (3:3) folgte der Sieg gegen die Berliner mit 3:0.

Drei Tore erzielte Schwarz-Gelb auch gegen Pauli, doch dort stimmte die defensive Leistung nicht, da Gregor Kobel ebenfalls drei mal hinter sich greifen musste. Gegen Union Berlin blieb die Null wiederum für den BVB stehen – und das auch dank eines neuen BVB-Juwels.

BVB freut sich über Debütanten

Erst vor wenigen Tagen wurde Aaron Anselmino als neuer BVB-Spieler vorgestellt. Aufgrund der Abwehr-Not, die der BVB durch zahlreicher Verletzungen hat, wurde der 20-Jährige sofort ins kalte Wasser geworfen. Sein erstes Spiel für Dortmund beinhaltete gleich drei Premieren: BVB-Debüt, Bundesliga-Debüt und Startelf-Debüt.

Und Anselmino machte eine überragende Figur. Bis auf einen Fauxpas in der 41. Minute, als er mit Kobel Abstimmungsprobleme hatte und Andrej Illic dadurch frei aufs Tor zulief. Ein kurzer Blackout, der dem so jungen Verteidiger, der erst seit wenigen Tagen in Dortmund ist, verziehen werden muss.

Kehl mit Statement

Sonst hielt Anselmino als rechter Innenverteidiger in der Dreierkette seine Seite dicht. Er führte harte, aber faire Zweikämpfe, ging bei Grätschen immer zum richtigen Zeitpunkt zu Boden und spielte von hinten heraus klasse Bälle. Seine ganzes Können zeigte der Youngster beim 2:0. Von ihm stammt der Pass auf Guirassy, der das gesamte Mittelfeld der Berliner durchbricht. Daraufhin folgte der Doppelpass mit Beier und das letztendliche Tor des BVB-Stürmers.

Nach dem Spiel sprach Trainer Niko Kovac über die Leistung von Anselmino und es fielen Begriffe wie „sensationell“, „überragend“ und „Weltklasse“, um seine Leistung zu beschreiben. Sebastian Kehl bewies damit ein klasse Händchen, als er Anselmino für den BVB fündig machte. Denn nicht jeder Dortmund-Fan war von diesem Transfer begeistert. Schließlich hatte Anselmino für den FC Chelsea zuvor nur zwei Minuten gespielt und seine restlichen Erfahrungen sammelte er nur in Argentinien.

Kehl zeigt es mit diesem Transfer auch seinen Kritikern. Oft wird dem BVB-Sportdirektor vorgeworfen, nur die offensichtlichen Transfers zu tätigen – Anselmino war definitiv keiner. Der BVB hat jetzt ein wahres Juwel in seinen Reihen, allerdings auch nur für eine Saison. Anselmino wurde bloß für ein Jahr ausgeliehen und der BVB besitzt keine Kaufoption. Am Ende könnte sogar der FC Chelsea mit am meisten von dem Deal profitieren, da sie einen weiterentwickelten Spieler mit europäischer Erfahrung zurückgewinnen werden.