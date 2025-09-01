Hammer-Einstand für BVB-Juwel: Selbst die Mitspieler machen große Augen

Erst wenige Tage vor dem Spiel gegen Union Berlin (3:0) hatte der BVB ihn vorgestellt und direkt stand Aaron Anselmino in der Startelf. Cheftrainer Niko Kovac schenkte ihm also sofort das Vertrauen. Und der Youngster zeigte mit einem Mega-Einstand direkt, was er drauf hat.

Beim Heimsieg gegen die Berliner war der BVB-Neuzugang nämlich einer der besten Spieler auf dem Platz, setzte direkt ein Ausrufezeichen und überraschte dabei auch seine eigenen Mitspieler.

BVB-Neuzugang Anselmino mit Mega-Debüt

Die BVB-Fans mussten sich lange gedulden, bis endlich weitere Neuzugänge verkündet wurden. Einer der neuen Spieler ist Aaron Anselmino, der vom FC Chelsea ausgeliehen worden ist. Mit seinen 19 Jahren gehört er genau in die Philosophie der Dortmunder, die junge Talente zu Stars machen wollen. Das erhofft sich auch Anselmino.

Wenige Tage nach seiner Vorstellung durfte Anselmino gegen Union Berlin von Beginn an ran. Mit einer starken Leistung überraschte er nicht nur die eigenen Fans, sondern auch die Mitspieler. „Für mich war’s tatsächlich auch ein bisschen eine Wundertüte, wenn ich ehrlich bin. Ich glaube, man hat einfach gesehen, wie motiviert er ist. Ich fand, er war sehr giftig in den Zweikämpfen, was uns guttut. Er ist sehr körperlich“, sagte beispielsweise Julian Brandt.

Viel Lob gab es auch aus der Chefetage. Sebastian Kehl, der den 19-Jährigen nach Dortmund holte, sagte über Anselmino: „Ich glaube, hier gibt es wenig Meinung heute. Mich freut es für ihn. Es war nicht ganz leicht reinzukommen, nach ein paar Tagen Training und fehlendem Spielrhythmus. Aber ich finde, er hat sich schon innerhalb dieser Woche im Training reingebissen und versucht, das sehr klar, sehr fokussiert anzugehen, und das ist ihm heute auch sehr gut gelungen.“

Anselmino wichtiger Faktor

Der BVB-Sportdirektor erklärte, dass man Anselmino am Ende angesehen habe, dass die Kräfte ein wenig nachgelassen hätten. Dennoch sei es ein sehr guter Einstand gewesen. Der Neuzugang sei mit seiner Leistung ein wichtiger Faktor dafür gewesen, dass die Borussia einen Heimsieg ohne Gegentor feiern durfte.

An der Seite von Waldemar Anton zeigte der junge Argentinier eine gute Leistung, von dem er auch viele lobende Worte bekam. „Er ist super, super gut reingekommen. Ein typischer Argentinier, hat ein richtig gutes Spiel gemacht. Er kommt hierher, kann die Sprache nicht, wird direkt reingeworfen, kennt eigentlich die Abläufe nicht, aber dafür, dass er sie nicht kannte, hat er es echt gut gemacht“, so Anton.

Dass ein Neuzugang nach seinem ersten Spiel mit so viel Lob überschüttet wird, ist auch eine Weile her. Anselmino macht dem BVB jedenfalls große Hoffnungen. Ob der Youngster weiterhin so stark performen kann?