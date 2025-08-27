Schlag auf Schlag! BVB verkündet nächsten Transfer

Jetzt gibt der BVB Vollgas! Nach der offiziellen Verkündung am Dienstag (26. August) von Carney Chukwuemeka macht Borussia Dortmund den nächsten Deal perfekt. Die Baustellen von Schwarz-Gelb werden langsam aber sicher geschlossen.

Mit Aaron Anselmino verpflichtet der BVB den langersehnten Innenverteidiger. Das gab der Verein am Mittwochvormittag (27. August) offiziell bekannt. Der 20-Jährige kommt für ein Jahr auf Leihbasis vom FC Chelsea. Niko Kovac erhalt somit den erhofften Verteidiger, den er aufgrund der Verletzungen so dringend braucht.

BVB mit Chelsea-Doppelpack

Mit der Verkündung von Anselmino hat der BVB beim FC Chelsea einen echten Doppelschlag gelandet. Neben der Rückkehr von Chukwuemeka kommt jetzt der nächste Star der Blues. Wie Transferexperte Fabrizio Romano berichtete, waren die Deals auch eng miteinander verbunden.

Chelsea machte die Leihe nur möglich, da Schwarz-Gelb für Chukwuemeka tief in die Tasche gegriffen hat. Dem BVB kommt dieser Deal aber auch zugute. Denn neben dem Mittelfeld galt die Innenverteidigung aufgrund der Verletzungssorgen lange Zeit als große Baustelle. Mit diesem Deal konnte Sebastian Kehl jetzt zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen.

„Durch die Verletzungen von Emre Can, Nico Schlotterbeck und Niklas Süle waren wir gezwungen, auf der Innenverteidiger-Position nachzujustieren. Aaron Anselmino hat in seinem Heimatland bereits Erstliga-Erfahrung gesammelt und verfügt über großes Potenzial. Der FC Chelsea hat ihn im vergangenen Sommer nicht von ungefähr mit einem extrem langfristigen Vertrag ausgestattet“, sagt Borussia Dortmunds Geschäftsführer Lars Ricken auf offiziellem Wege.

Besondere Verkündung

Für diesen Deal lieferte der BVB auch eine bereits bekannte Verkündung. Bereits bei der Meldung um Chukwuemeka teilte der BVB ein Video, in dem Chukwuemeka einen Brief öffnet, auf dem stand: „Never fall in love with a loan player.“ Dieser wurde jetzt aber fest verpflichtet. Anselmino öffnet in seiner Ankündigung denselben Brief. Seine Antwort diesmal: „Why not?“

„Wir haben Aaron schon zu seinen Zeiten bei den Boca Juniors beobachtet. Er ist in unserer gegenwärtigen Situation eine sehr gute Lösung (…) Wir werden ihn nun schnell integrieren, weil wir ihn sofort benötigen, und freuen uns, Aaron in dieser Saison im schwarzgelben Trikot zu sehen“, betont BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl. Auch Anselmino sprach auf offiziellem Wege über seine neue Herausforderung: „Ich freue mich riesig auf Borussia Dortmund und werde alles geben, um mit diesem großen Verein und seinen tollen Fans erfolgreich zu sein.“