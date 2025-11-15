Bittere BVB-Kunde bahnt sich an! Kehrt ein Superstar Borussia Dortmund den Rücken?

Ruhig läuft es bei Karim Adeyemi und dem BVB aktuell wirklich nicht! Der Offensiv-Star gerät immer wieder in den Fokus – sportlich und menschlich. Besonders hitzig wurde es beim knappen 1:0-Sieg gegen Köln, als Adeyemi nach seiner Auswechslung die Nerven verlor und eine Wasserflasche wütend auf die Bank schleuderte.

„Sowas ist unnötig“, kritisierte Trainer Niko Kovac. „Dass er sauer sein kann, ist okay, aber er ist erwachsen.“ Schon seit Wochen ist die Stimmung zwischen Adeyemi und Kovac angespannt. Der Frust des Nationalspielers scheint deutlich sichtbar. Ein weiteres Beispiel: Beim bitteren Last-Minute-Remis in Hamburg (1:1) reagierte Kovac an der Seitenlinie ungehalten. Kurz vor Adeyemis Einwechslung in der 66. Minute brüllte der Coach seinen Profi förmlich an.

Adeyemis sportliche Krise beim BVB

Auch auf dem Platz läuft es für den gebürtigen Münchner nicht besser. Seit dem Bundesliga-Duell gegen Mainz im September wartet er verzweifelt auf einen Scorerpunkt. Kein Tor, kein Assist – viel zu wenig für einen Spieler seiner Klasse. Der BVB erhoffte sich von dem schnellen Flügelspieler deutlich mehr, doch aktuell bleibt den Fans nur die Geduld.

+++ Neuer BVB-Hammer lässt Fans explodieren – „Dann brennt der Baum“ +++

Hinter den Kulissen ist Adeyemis Zukunft beim BVB längst ein heiß diskutiertes Thema. Obwohl sein Vertrag bis 2027 läuft, pocht Adeyemi auf eine Ausstiegsklausel für eine langfristige Verlängerung. Die Klub-Verantwortlichen stehen solchen Klauseln kritisch gegenüber, wollen sie grundsätzlich vermeiden. Dennoch scheint man beim BVB bereit, im Fall Adeyemi Ausnahmen zu machen, wenn die Summe stimmt. Laut „Bild“ müsste eine Ausstiegsklausel seitens BVB bei mindestens 80 Millionen Euro liegen.

Neue Herausforderung bei Manchester United?

Jetzt mischt sich auch noch ein internationaler Gigant ein: Manchester United hat, wie die „Bild“ berichtet, Kontakt zu Adeyemis neuem Berater Jorge Mendes aufgenommen. Der erfahrene Portugiese zählt zu den einflussreichsten Spieleragenten der Branche und vertritt Stars wie Manuel Ugarte oder Leny Yoro. Dass Mendes Adeyemi betreut, bringt zusätzliche Spannung in die ohnehin komplizierte Situation.

Hier mehr News für dich:

Bei den Dortmundern ist man sich bewusst, dass ein konkretes Angebot aus Manchester die Diskussionen um Adeyemi weiter anheizen würde. Verlässt der Topspieler den BVB, könnte das schneller Realität werden, als sich viele im Verein wünschen.