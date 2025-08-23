Kovac-Ansage an BVB-Star – Trainer schlägt klare Töne an

Am Samstagabend (23. August, 18:30 Uhr) startet der BVB in die neue Bundesliga-Saison. Das Team von Trainer Niko Kovac ist beim FC St. Pauli zu Gast. Nach einem knappen 1:0-Sieg im DFB-Pokal gegen den Drittligisten RW Essen steht für den BVB nun das zweite Pflichtspiel der Saison an.

Wer gegen RW Essen nicht spielen durfte, war Karim Adeyemi. Ob der BVB-Star wiederum zum Bundesliga-Auftakt zum Einsatz kommt, ist noch offen. Doch es ist gut möglich, dass Adeyemi erneut nur auf der Bank Platz nimmt. Niko Kovac lieferte jetzt eine mögliche Erklärung für diese Entscheidung.

BVB: Kovac mit deutlicher Botschaft an Adeyemi

Im Sommer 2022 wechselte Karim Adeyemi als großes Talent für 30 Millionen Euro von RB Salzburg zu Borussia Dortmund. Seitdem zeigte er seine Fähigkeiten immer wieder, jedoch meistens nur in einzelnen Momenten. Zu oft schwankten Adeyemis Leistungen im Dortmunder Trikot.

Das sprach nun auch Niko Kovac vor dem Bundesliga-Start direkt an: „Karim hat sehr viele Fähigkeiten“, betont der BVB-Coach. Die Herausforderung bestehe nun darin, „dass man das alles auf ein ordentliches Niveau hebt, dass das alles kontinuierlich ist.“ Adeyemi mache zwar Fortschritte, doch es sei noch Luft nach oben.

Adeyemi mit verdächtigem Schritt

Für das Wochenende schloss Kovac eine bestimmte Position für Karim Adeyemi schon jetzt aus. Auf die Frage, ob der 23-Jährige als Schienenspieler eingesetzt werden könnte, erklärte der Coach klar: „Ich bezweifle, dass er die Position spielen kann (…) Das ist eine Position, die er in dieser Form noch gar nicht gespielt hat.“

Ob Adeyemi gegen den FC St. Pauli seine Chance bekommt, ist unklar. In der Zwischenzeit hat der BVB-Star aber durch seinen Berater-Wechsel für eine echte Überraschung gesorgt – ein Schritt, der oft zu Transferspekulationen führt (hier mehr dazu). Allerdings erscheint ein Transfer in diesem Sommer unwahrscheinlich. Stattdessen wird es für Adeyemi nun entscheidend sein, sich beim BVB durchzusetzen. Kovac hat deutlich gemacht, was er von dem Offensivspieler erwartet: Leistung auf konstantem Niveau.



