Überraschender Adeyemi-Wechsel offiziell! BVB-Star geht großen Schritt

Karim Adeyemi gilt aufgrund seiner Fähigkeiten, wie seinem unglaublichen Tempo, als ein wertvoller Spieler für den BVB. Immer wieder hatte er im BVB-Trikot Momente, in denen er sein Talent voll ausschöpfen konnte – andererseits ist der Flügelspieler auch immer wieder für Durchhänger bekannt.

Wechselgerüchte gibt es daher immer wieder um ihn. Einerseits, weil er aufgrund seiner Fähigkeiten heiß begehrt ist, und andererseits, weil er beim BVB auch nicht als unersetzlich gilt. Jetzt ist es aber offiziell – Adeyemi macht einen großen Wechsel.

BVB: Adeyemi mit Wechsel

Wie „Sky“ weiß, wechselt BVB-Star Adeyemi seine Berateragentur – und das erneut. Bereits zum dritten Mal in diesem Jahr entscheidet sich Adeyemi für einen neuen Berater. Diesmal zieht es ihn sogar zum großen Ronaldo-Berater Jorge Mendes.

Der Wechsel kommt ziemlich überraschend. Nachdem er im Sommer 2024 Teil der Berater-Agentur „EPIC“ wurde, wechselte er erst im Februar 2025 zur deutschen Agentur „ROOF“. Der erneute Wechsel, jetzt zu Jorge Mendes, kommt daher wie aus dem Nichts.

Berater-Wechsel ein Signal?

Neben Ronaldo betreut der Star-Berater in seiner Agentur „Gestifute“ viele weitere Hochkaräter: Lamine Yamal, Vitinha oder auch Ruben Dias. Mendes ist dafür bekannt, seine Stars gerne bei absoluten Top-Teams zu platzieren. Mit dem BVB ist Adeyemi bereits bei einem Top-Klub, doch ein Berater-Wechsel – mitten in der Transferperiode – heizt die Spekulationen an.

Gegenüber der „WAZ“ schloss Adeyemi, dessen Vertrag beim BVB noch bis 2027 läuft, einen Wechsel nicht gänzlich aus: „Man weiß nie, was kommt. Aber ich bin hier, will in der nächsten Saison angreifen und fühle mich sehr wohl“. Der 23-Jährige betonte aber auch, er fühle sich „top hier, alles andere kommt von allein.“ Was der Berater-Wechsel also wirklich auf sich hat, wird sich in Zukunft zeigen.