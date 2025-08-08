BVB bekommt Angebot für Adeyemi: Lassen Kehl und Co. ihn ziehen?

Über kaum einen Spieler gibt es so viele Spekulationen beim BVB: Karim Adeyemi ist bei einigen europäischen Top-Klubs heiß begehrt. Die Verantwortlichen sollen in den vergangenen Wochen und Monaten schon einen Wechsel abgelehnt haben.

Doch aus Italien hat man den BVB-Star noch lange nicht aufgegeben. Die Dortmunder sollen nun ein großes Angebot erhalten haben. Ob Sebastian Kehl und die anderen Bosse bei dieser Offerte schwach werden?

BVB: Nächstes Adeyemi-Angebot wohl da

Unter Niko Kovac blühte Karim Adeyemi in der vergangenen Rückrunde richtig auf. Der Offensivspieler des BVB konnte endlich zeigen, was er drauf hat – und das auch über längere Phasen. Eigentlich haben sowohl der deutsche Nationalspieler als auch Borussia Dortmund einen Wechsel in diesem Sommer ausgeschlossen.

Auch interessant: Jadon Sancho will zum BVB zurück – und trifft wohl eine drastische Maßnahme

Ganz im Gegenteil sogar. Adeyemi soll seinen Vertrag beim Bundesligisten verlängern. Der aktuelle Kontrakt bis 2027. Das scheint die SSC Neapel aber wenig zu interessieren. Wie „Tuttomercatoweb.com“ berichtet, hat der italienische Meister ein neues Angebot in Höhe von 40 Millionen Euro abgegeben.

Unklar ist, ob zusätzlich noch Bonus-Zahlungen folgen. Boni sind in den meisten Deals in der heutigen Zeit fast schon zum Standard geworden. Das war auch bei vielen Dortmunder Deals in den vergangenen Jahren der Fall gewesen.

Lässt Dortmund Adeyemi ziehen?

Die Frage wird sein: Wird der BVB das Angebot annehmen? Neapel-Coach Antonio Conte soll mehreren Berichten zufolge Adeyemi als Wunschspieler erklärt haben. Der Flügelflitzer soll unbedingt kommen. Da müssen aber Sebastian Kehl, Lars Ricken und Co. mitspielen.

Mehr Nachrichten für dich:

Es ist eher zu bezweifeln, dass Dortmund sich bei solch einem Angebot überhaupt gesprächsbereit zeigt. Im vergangenen Jahr sollen die Verantwortlichen gar ein 65-Millionen-Paket aus Italien abgelehnt haben. Bei welcher Millionen-Grenze die BVB-Bosse schwach werden, ist bislang noch nicht bekannt. Fakt ist: So einfach lassen sie Adeyemi jedenfalls nicht gehen.