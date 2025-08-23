Kobel wird nach BVB-Horror bei St. Pauli deutlich – „Schritt zurück gemacht“

Der BVB hat den Start in die neue Bundesligasaison in den Sand gesetzt. Am Ende reichte es auf St. Pauli nur zu einem 3:3-Unentschieden. Doch nicht nur das Ergebnis stimmte am Ende nicht.

Denn auch spielerisch zeigte der BVB am Samstagabend eine ganz schwache Darbietung, die viele Fans zur Weißglut trieb (mehr dazu hier). Auch Torhüter Gregor Kobel, der sein Team am Millerntor das ein oder andere Mal im Spiel hielt, war nach Spielende auf 180. Er findet klare Worte für die Leistung seiner Mannschaft.

Kobel kritisiert BVB-Leistung

Der Schweizer nahm am „Sky“-Mikrofon vor allem die Laufbereitschaft und Intensität sowie den Teamgedanken des BVB ins Visier: „Ich finde, da haben wir im Vergleich zur vergangenen Saison einen Schritt zurück gemacht.“ Ein vernichtendes Urteil des Goalies, schließlich hat sich in Dortmund auf personeller Ebene doch wenig verändert. Und doch scheint dem BVB in seiner kurzen Sommerpause die ein oder andere Tugend abhandengekommen zu sein.

Allerdings beschwichtigt Kobel im Anschluss: „Das muss jetzt nichts heißen. Da müssen wir einfach wieder hin zurückkommen, dass wir die Tugenden von Anfang an aufs Feld bringen.“ Den Auftakt auf St. Pauli haben sich Kobel und seine Teamkollegen jedenfalls anders vorgestellt, wie der 27-Jährige offenbart.

Mentalitätsfrage beim BVB?

Die Worte von Kobel könnten somit schon am ersten Spieltag der neuen Saison die so altbekannte Mentalitätsfrage bei Borussia Dortmund aufkommen lassen. Schließlich ist es dem BVB nicht gelungen, eine 3:1-Führung über die Zeit zu bringen – trotz einer auf dem Papier klaren Überlegenheit.

Die nächste Chance auf Wiedergutmachung hat Borussia Dortmund in einer Woche. Am Sonntag (31. August) empfängt Schwarz-gelb Union Berlin, die ihr Auftaktmatch gegen den VfB Stuttgart überraschend mit 2:1 gewinnen konnten.