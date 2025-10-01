Vor BVB – Bilbao: Heftiger Rückschlag für Dortmund-Juwelen

Champions-League-Fußball unter Flutlicht im Dortmunder Westfalenstadion. Fußballherz, was willst du mehr? Am Mittwochabend (1. Oktober) bestreitet Schwarz-Gelb im Duell BVB – Bilbao sein erstes Heimspiel der laufenden Europapokal-Saison.

Nach dem bitteren 4:4-Auftakt bei Juventus Turin ist Borussia Dortmund im Spiel BVB – Bilbao natürlich auf die ersten drei Punkte aus. Kurz vorher erreichen den Klub jedoch schlechte Nachrichten. Die Dortmunder Juwelen müssen einen herben Rückschlag hinnehmen.

BVB – Bilbao: Klatsche für Dortmunder U19

Die U19 von Borussia Dortmund dürfte mit einer Menge Selbstvertrauen in den zweiten Spieltag der Youth League gegangen sein. Zuvor hatte man zum Auftakt in Turin eine überzeugende Leistung gezeigt und mit 3:2 gegen die Italiener gewinnen können. Doch auch der kommende Gegner aus Bilbao hatte beim 3:1-Auftaktsieg gegen Arsenal ein dickes Ausrufezeichen gesetzt.

Auch interessant: Borussia Dortmund verärgert Star – „Fühle mich gedemütigt“

Diese Warnung aus dem Baskenland hat sich am Ende bestätigt. Mit 0:4 ging das BVB-Team von Felix Hirschnagl gegen Bilbao unter. Dabei hatte es lange nach einem Spiel auf Augenhöhe ausgesehen, schließlich hieß es zur Halbzeit noch 0:0-Unentschieden. Doch dann nahm das Übel seinen Lauf.

BVB nach Platzverweis ohne Chance

Denn nach der gelb-roten-Ampelkarte für Niklas König in der 57. Minute kam der BVB nur noch zu wenig Chancen. Zwar konnte man den knappen 0:1-Rückstand noch lange halten, doch am Ende dürften die Kräfte der Dortmunder Talente schlichtweg nicht mehr gereicht haben.

Mehr Nachrichten für Dich:

Durch den Auftaktsieg in Turin steht die U19 des BVB in der Youth League allerdings weiter gut dar. Beim kommenden Auswärtsspiel in Kopenhagen (21. Oktober, 16 Uhr) müssen aber wieder drei Punkte her.