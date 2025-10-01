BVB-Star überragt gegen Bilbao – Fans sind außer sich

Der BVB feiert einen überzeugenden 4:1-Heimerfolg gegen Athletic Bilbao. Vor den kommenden Hammer-Aufgaben gegen Manchester City und Co. verschafft sich Borussia Dortmund damit eine gute Ausgangsposition.

Vor allem ein Spieler konnte am zweiten Spieltag der Champions-League-Ligaphase groß auftrumpfen. Dabei hatten ihm diese Leistungsexplosion zu Saisonbeginn nur wenige zugetraut. Nun zeigt dieser BVB-Star es all seinen Kritikern.

BVB: Sabitzer überragt gegen Bilbao

Marcel Sabitzer hatte vor allem im Endspurt der vergangenen Spielzeit keine leichte Zeit in Dortmund – auch, weil ihn eine Verletzung lange ausbremste. In dieser Saison ist er unter Niko Kovac jedoch absolut gesetzt. So stand der Österreicher auch gegen Bilbao, trotz heftiger Rotationsmaßnahmen, in der Startaufstellung.

Am Ende zeigte Sabitzer seine wohl beste Leistung in der laufenden Saison. Der Mittelfeldmotor war quasi überall zu finden, holte sich die Bälle ab und verteilte sie im Anschluss weiter. Hoch verdient wurde der 31-Jährige nach Spielabpfiff zum Spieler des Spiels gekürt. Bei den Fans des BVB sorgt Sabitzer indes für große Begeisterung.

„Danke Sabi“

In den sozialen Medien wurde der Dortmunder Spieler mit Lob überhäuft. Auf „X“ (ehemals Twitter) hieß es zur Leistung Sabitzers etwa: „Geiles Anlaufen, Zweikämpfe, gute Bälle gespielt. Toll. Danke Sabi“, „Gute Entwicklung genommen diese Saison. Respekt“ oder „Neben Svensson der beste Mann gewesen heute.“

Angesichts seiner jüngsten Leistungen ist Sabitzer aus dem zentralen Mittelfeld des BVB nicht wegzudenken. Niko Kovac dürfte in den kommenden Wochen sicher damit hadern, den Österreicher von seinen Rotationsmaßnahmen zu verschonen.