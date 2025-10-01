BVB – Bilbao: Irre Serie geht weiter! Jetzt muss Julian Nagelsmann eigentlich reagieren

Was bitte ist mit Karim Adeyemi passiert? Diese Frage stellten sich beim Spiel zwischen dem BVB und Athletic Bilbao abermals alle schwarz-gelben Fans. Der Flügelspieler ist wohl gerade in der besten Phase seiner bisherigen Dortmund-Zeit.

Auch gegen die Spanier war der Wirbelwind von Anfang an gut aufgelegt und konnte frühzeitig eine irre Serie ausbauen. Die Partie zwischen BVB und Bilbao war dahingehend auch ein weiterer Fingerzeig an Bundestrainer Julian Nagelsmann. Ob dieser überhaupt noch nötig war?

BVB – Bilbao: Adeyemi scort schon wieder

Es dauerte eine knappe halbe Stunde, dann war Adeyemi für die Hintermannschaft der Basken nicht mehr zu fassen. Der 23-Jährige startete auf der Außenbahn perfekt für einen Pass von Julian Ryerson durch. Mit dem Ball am Fuß drang er in den Strafraum ein, schaute kurz nach oben, und fand am zweiten Pfosten Daniel Svensson. Wie schon gegen Mainz vollendete der Schwede zum 1:0.

Einmal mehr unterstreicht Adeyemi mit dem Assist, in welcher grandiosen Verfassung er sich gerade befindet. Das spiegelt sich auch in folgendem Fakt wider: Seit der letzten Länderspielpause war er in jedem Spiel direkt an einem Tor beteiligt. Vorlage in Heidenheim, Tor und Vorlage gegen Juventus, dazu je ein Treffer gegen Wolfsburg und Mainz und jetzt der Assist bei BVB – Bilbao. Es läuft bei ihm.

Belohnung durch Nagelsmann?

Stellt sich die Frage: Wird Karim Adeyemi für diese Leistung noch weiter belohnt? Am Donnerstag nominiert Bundestrainer Julian Nagelsmann den Kader für die nächsten WM-Qualifikationsspiele gegen Luxemburg und Nordirland. Adeyemi war bereits Anfang September dabei. Es müsste nach den jüngsten Leistungen schon mit dem Teufel zugehen, wenn der Dortmunder nicht dabei wäre.

Doch eigentlich muss Nagelsmann noch weiter gehen. Denn im September bekam Adeyemi mickrige 24 Minuten Einsatzzeit gegen die Slowakei, als das Spiel schon zugunsten des deutschen Gegners entschieden war. Gegen Nordirland saß Adeyemi dann ganz auf der Bank.

Doch in dieser Form wie bei BVB gegen Bilbao muss der Dortmund-Star eigentlich von Anfang an gesetzt sein – vor allem, wenn man die Probleme berücksichtigt, die Deutschland in den ersten beiden Quali-Spielen hatte. Ob der Bundestrainer das auch so sieht?