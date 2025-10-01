Markiert BVB – Bilbao den Durchbruch? Neuzugang nutzt Kovac-Geschenk sofort aus

Niko Kovac überraschte vor der Partie BVB – Bilbao viele Fans mit seiner Startaufstellung. Denn im Vergleich zum 2:0-Auswärtssieg bei Mainz 05 nahm der Dortmunder Übungsleiter auf gleich fünf Positionen Veränderungen vor.

Vor allem ein Spieler, der zuletzt lediglich als Ergänzungsspieler fungierte, dürfte sich über seine Startelf-Nominierung gefreut haben: Carney Chukwuemeka. Der Engländer wusste das in ihn gesteckte Vertrauen im Duell BVB – Bilbao direkt zurückzuzahlen – und wie!

Chukwuemeka überzeugt bei BVB – Bilbao

Satte 20 Millionen Euro legte der BVB in diesem Sommer für Chukwuemeka auf den Tisch. Ausgezahlt hatte sich das bis dato noch nicht wirklich, denn der Youngster fungierte unter Trainer Kovac zuvor ausschließlich als Joker. Beim Spiel BVB – Bilbao feierte der 21-Jährige aber schließlich sein Startelf-Debüt in dieser Saison.

Chukwuemeka wusste dabei komplett zu überzeugen. Der Neuzugang von Chelsea London holte sich im zentralen Mittelfeld viele Bälle ab und sorgte für viel Schwung im Dortmunder Spiel. Nach 50 Minuten belohnte sich Chukwuemeka dann schließlich selbst, als er einen Angriff des BVB auf Vorlage von Serhou Guirassy mit dem schwachen linken Fuß zur 2:0-Führung vollendete.

90 Minuten sind noch nicht drin

Nach 63 Minuten war der Arbeitstag für Chukwuemeka dann allerdings schon beendet, für den in Österreich geborenen Briten kam Julian Brandt ins Spiel. Ein deutliches Zeichen, dass der zuletzt verletzungsanfällige Chukwuemeka augenscheinlich immer noch nicht bei 100 Prozent ist.

Trainer Kovac hat nach dem Spiel BVB – Bilbao allerdings die Gewissheit, dass er Chukwuemeka jederzeit von Anfang an reinwerfen kann. Ein Luxusproblem für Borussia Dortmund.