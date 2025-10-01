Trotz Sieg gegen Bilbao – für IHN wird der BVB-Erfolg immer bitterer

Der erfolgreiche Saisonstart des BVB nimmt auch gegen Bilbao kein Ende. Der 4:1-Heimerfolg in der Champions League markiert das achte Pflichtspiel in Serie, in dem Borussia Dortmund in dieser Saison nicht verliert.

Mit dem Sieg gegen die Spanier dürfte der BVB mit einer Menge Selbstbewusstsein in die Partie gegen RB Leipzig gehen. Doch für einen Spieler lief am Mittwochabend (1. Oktober) einmal mehr nicht viel zusammen. Er kommt bei Borussia Dortmund einfach nicht in Tritt.

BVB: Bellingham enttäuscht erneut

Die Erwartungen an Jobe Bellingham waren bei seiner Verpflichtung in diesem Sommer riesig. Etwas mehr als 30 Millionen Euro ließ sich der BVB die Dienste des 20-Jährigen kosten. Sicher ist Bellingham aufgrund seines noch jungen Alters etwas mehr Eingewöhnungszeit zuzuschreiben, doch seine ersten Auftritte im Dortmunder Trikot lösen derzeit keinen großen Hype aus.

Dieser Trend setzte sich auch beim jüngsten Erfolg gegen Bilbao fort. Dem Neuzugang aus Sunderland gelang im zentralen Mittelfeld nicht gerade viel, fiel stattdessen durch teils zu viel Leichtigkeit auf. Folgerichtig war für Bellingham nach 70 Minuten Feierabend, für ihn kam Felix Nmecha ins Spiel.

Startelf-Chance nicht genutzt

Die große Chance, die Niko Kovac dem Youngster durch seine Startelf-Rotation gegeben hat, hat Bellingham letzten Endes also nicht genutzt. Damit dürfte dem zentralen Mittelfeldspieler gegen Leipzig einmal mehr ein Platz auf der Bank blühen. Mitten im BVB-Erfolg bleibt er weiter auf der Strecke.

