Heißes Gerücht! Ergreift Bellingham die BVB-Flucht?

Wechsel-Gerüchte um den BVB-Neuzugang Jobe Bellingham nehmen immer mehr Fahrt auf. Laut dem britischen „Mirror“ hat Manchester United den 20-Jährigen offenbar ins Visier genommen und plant einen Transfer schon im Januar. Die Spekulationen um einen Wechsel verstärken sich immer weiter – und die Verbindung zu den Red Devils sorgt für zusätzliche Brisanz.

Von konkreten Verhandlungen zwischen den beiden Vereinen wurde allerdings bisher nichts bekannt. Auch in den vergangenen Wochen kursierten ähnliche Gerüchte, jedoch ohne handfeste Ergebnisse. Ein Abgang des jungen Briten scheint dennoch keinesfalls ausgeschlossen – nicht zuletzt wegen seiner aktuellen sportlichen Situation.

Unruhe beim BVB um Bellingham

Seit seinem Wechsel im Sommer läuft es für Bellingham bei Borussia Dortmund alles andere als rund. Unter Trainer Niko Kovac spielt der 20-Jährige kaum eine Rolle und gehört nicht zur Stammelf. Lediglich viermal durfte er in der Bundesliga von Beginn an auflaufen. Schon früh gab es Zweifel, ob er beim BVB wirklich die gewünschte Verstärkung bringen kann.

Abseits des Platzes sorgt Bellingham ebenfalls für Diskussionen. Direkt zu Saisonbeginn sorgte der Besuch seines Vaters im Kabinentrakt nach dem Spiel gegen St. Pauli für Wirbel. Er wollte mit der sportlichen Führung des BVB sprechen, nachdem Kovac seinen Sohn bereits zur Halbzeit ausgewechselt hatte. Diese Szenen verstärkten die Unruhe rund um den Nachwuchsspieler weiter.

Der BVB hat einen klaren Plan

30,5 Millionen Euro überwies der BVB an den englischen Zweitligisten AFC Sunderland – eine stattliche Summe für den jungen Mittelfeldspieler. Unterschrieben hat Bellingham einen langfristigen Vertrag, der bis ins Jahr 2030 läuft.

Trotz seiner jüngsten sportlichen Schwierigkeiten halten die Verantwortlichen beim BVB an ihm fest. Laut einem Bericht der „Bild“ wolle der Verein keinen vorzeitigen Abschied riskieren, sondern an eine langfristige Entwicklung des Spielers glauben. Ziel sei es, Bellingham weiterhin zu fördern, um ihn zu einem zentralen Leistungsträger für die Mannschaft zu machen.

Borussia Dortmunds Geschäftsführer Lars Ricken stärkte Bellingham ausdrücklich den Rücken. „Er wird immer eingewechselt in schwierigen Situationen – gegen Juve, Wolfsburg, jetzt auch gegen Köln. Das waren alles enge Spiele. Das zeigt, wie sehr Niko [Kovac] ihm vertraut und an seine Fähigkeiten glaubt“, sagte Ricken gegenüber „Bild Sport“. Auch Trainer Niko Kovac macht klar, dass er seinem Schützling Pep Talks gibt: „Ich verstehe die Kritik gar nicht, der Jobe macht einen sehr, sehr guten Eindruck“, erklärte der BVB-Coach mit Nachdruck auf einer Pressekonferenz. Die Frage bleibt jedoch, ob sowohl sportliche Einsatzzeiten als auch diese Bekenntnisse ausreichen, um seinen unzufriedenen Schützling langfristig in Dortmund zu halten.