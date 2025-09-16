BVB-Star spricht über Jobe Bellingham – er lässt sogar Kovac staunen

Jobe Bellingham hat seine ersten Spiele im Trikot des BVB hinter sich. Auch wenn der Neuzugang vom AFC Sunderland gute Ansätze zeigen konnte, ist dennoch deutlich zu erkennen, dass bei Bellingham noch jede Menge Potenzial vorhanden ist.

Durch die Ankunft des Engländers hat sich die Personalsituation im zentralen Mittelfeld des BVB noch einmal zusätzlich verschärft. Könnte der erhöhte Konkurrenzkampf nun für interne Reibungen sorgen? Ein Teamkollege von Bellingham packt aus.

BVB: Sabitzer freut sich über Bellingham-Ankunft

Vor dem Dortmunder Champions-League-Auftakt bei Juventus Turin (16. September) gab Marcel Sabitzer zu Protokoll: „Jobe ist ein guter Junge, ein guter Typ. Ich verstehe mich sehr gut mit ihm. Er ist sehr lernwillig, er fragt viele Sachen. Dadurch, dass wir uns im Spielerprofil ähneln, haben wir einen guten Austausch.“ Trotz des Kampfes um Spielminuten scheint die Stimmung unter den BVB-Spielern also intakt zu sein.

Dass Bellingham noch nicht allzu oft vor dem gegnerischen Tor gefährlich wurde, liegt Sabitzer zufolge nicht an dem Neuzugang des BVB, sondern an dessen Position im Spiel. Denn der Engländer kommt bislang primär auf der Sechs zum Einsatz. „Da ist erstmal die Aufgabe zu verteidigen“, erklärt Sabitzer, der seinen Teamkollegen damit in Schutz nehmen will.

„Wie ein Trainer“

Diese Einschätzung des Österreichers teilt auch Trainer Niko Kovac, der nur Sekunden später einordnet: „Super geantwortet. Wie ein Trainer, bravo Sabi! Mehr gibt es nicht hinzuzufügen.“

Beim BVB scheint man also mit Bellinghams Start in Dortmund mehr als zufrieden zu sein. Sicherlich ist dem Youngster noch ein wenig Eingewöhnungszeit zuzustehen. Hat er diese überwunden, dürfte dem Mittefeldregisseur eine große Karriere bevorstehen.