Entscheidung steht! BVB-Star Bellingham legt sich fest

Nach dem Weiterkommen im DFB-Pokal-Kracher gegen Eintracht Frankfurt lässt sich final sagen, dass der BVB bislang die Erwartungen in dieser Saison erfüllt. Das Team scheint zu funktionieren und zeigt sich in dieser Spielzeit als Einheit.

Wer jedoch noch nicht positiv auffiel, ist Neuzugang Jobe Bellingham. Voller Hoffnung wurde er in diesem Sommer verpflichtet, erfüllen konnte er die Erwartungen bislang allerdings nicht. Die Stimmen über einen frühzeitigen Abgang wurden zuletzt laut – doch jetzt herrscht wohl Klarheit.

Gerüchte um Jobe Bellingham

Der BVB griff im Sommer noch tief in die Tasche: 30 Millionen Euro legten die Schwarzgelben für Bellingham auf den Tisch. Er sollte in der Zentrale das Erbe seines Bruders Jude übernehmen, der im Sommer 2023 den BVB Richtung Real Madrid verließ.

Doch bislang kann er noch nicht in die Fußstapfen treten. Bellingham stand zwar in jedem Bundesligaspiel bisher auf dem Platz, war allerdings seit dem zweiten Spieltag nicht mehr in der Startelf. Neben dem Spielfeld wurden die Simmen daraufhin laut. Bellinghams Vater meldete sich zu Wort und beschwerte sich Lautstark über die geringe Spielzeit des Sohnes. Viel Trubel um Bellingham, wodurch jetzt auch schon Wechselgerüchte die Runde machten. Manchester United soll laut dem „Mirror“ wohl Interesse gezeigt haben.

Bellingham will bleiben

Wie der „Mirror“ nun aber auch selbst berichtet, soll der BVB-Star sich jetzt auch gleich schon positioniert haben – und unbedingt einen Verbleib bei Borussia Dortmund wollen. Bellingham soll kein Interesse an einem Wechsel nach England haben. Genauso wenig möchte der BVB den Youngster abgeben, so berichtet es die „Bild„.

Man glaube in Dortmund noch fest an Bellingham – auch im Falle eines dicken Angebots. Immerhin durfte Bellingham im DFB-Pokal-Kracher gegen Eintracht Frankfurt wieder starten. Im Laufe des Spiels steigerte sich der 19-Jährige und übernehmen die Spielkontrolle im Mittelfeld. Eine Leistung auf die man in Dortmund aufbauen kann.