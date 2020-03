BVB-Hammer! Borussia Dortmund mit Mega-Juwel einig – Rekord-Ablöse steht bevor

Dortmund. Borussia Dortmund hat einen Nachfolger für Jadon Sancho gefunden! Wie die „Bild“ berichtet, ist man sich mit Jude Bellingham über einen Wechsel einig. Das 16-jährige Supertalent von Birmingham City könnte der teuerste BVB-Kauf aller Zeiten werden.

Bereits seit Monaten grasen die Verantwortlichen des BVB den Markt nach einem potenziellen Sancho-Nachfolger ab. Zu wahrscheinlich ist ein Sommer-Abgang des Engländers, der von nahezu allen europäischen Topklubs gejagt wird und eine Ablöse jenseits der 100-Millionen-Euro-Marke einspielen dürfte.

BVB mit Supertalent Jude Bellingham einig – neuer Ablöse-Rekord?

Einen beträchtlichen Teil dieser Einnahmen könnte der BVB sofort in ein neues Supertalent investieren. Laut „Bild“ ist Borussia Dortmund bereit, rund 35 Millionen Euro für Jude Bellingham nach Birmingham zu überweisen. Damit würde der 16 Jahre alte Mittelfeldspieler Mats Hummels (30,5 Millionen Euro plus Boni) als Rekord-Transfer ablösen.

Der BVB ist sich mit Juwel Jude Bellingham einig. Foto: imago images/PA Images

Jude Bellingham ist in England so etwas wie der Mittelfeld-Moukoko. Mit 14 Jahren spielte er bereits in der U18 der „Blues“, mit 15 in der U23. Dazu durchlief er alle Jugend-Abteilungen der englischen Nationalmannschaft.

Seit dieser Saison ist Bellingham Teil des Profikaders, debütierte dort noch im August und wurde der jüngste Spieler der Vereinsgeschichte. Nun will der Rechtsfuß, der im Mittelfeldzentrum und auf den Flügeln eingesetzt werden kann, zum BVB.

Nach der Einigung mit dem Spieler stehen für Borussia Dortmunds Verantwortliche aber noch die Gespräche mit Birmingham City an.