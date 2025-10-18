Monster-Aktion gegen die Bayern – BVB-Star heizt Spekulationen an

Viel vorgenommen und am Ende nichts mitgenommen. Der BVB fährt nach dem Auswärtsspiel gegen die Bayern ohne Punkte nach Hause. Ein bitterer Rückschlag für die Mannschaft von Niko Kovac.

Ein Dortmunder Spieler, der gegen Bayern München einmal mehr aufblühte, war Nico Schlotterbeck. Der Abwehrchef des BVB ging im „Klassiker“ voran und zeigte eine blitzsaubere Leistung. Besonders mit einer Aktion heizt der Linksfuß die Spekulationen um seine Person weiter an.

BVB: Schlotterbeck mit Monster-Grätsche gegen Olise

Es läuft die 72. Minute im „Klassiker“, Bayern-Star Michael Olise läuft auf BVB-Torhüter Gregor Kobel zu. Doch kurz bevor der Franzose zum Abschluss kommen kann, packt Nico Schlotterbeck eine Monster-Grätsche aus und erobert den Ball mit einer blitzsauberen Aktion. Ein Tackling, von dem wohl jeder Verteidiger schon als Kind geträumt hat.

Klar, dass Schlotterbecks Rettungstat auch nach dem Spiel für Diskussionen sorgt. Denn um die Zukunft des BVB-Spielers steht derzeit ein dickes Fragezeichen. Ausgerechnet die Bayern sollen großes Interesse an dem Linksfuß zeigen, dessen Vertrag in Dortmund bis 2027 läuft. Für die Dortmunder Verantwortlichen gilt es den Vertrag schnellstmöglich zu verlängern, andernfalls könnte man im kommenden Sommer unter Druck geraten. Schlotterbecks Grätsche gegen die Bayern dürften seinen Marktwert sicher noch einmal steigern.

„Mit Eiern spielen“

Doch was sagt der 25-Jährige eigentlich selbst zu seiner Grätsche? „Ich hatte viele Duelle mit Olise, es hat extrem Spaß gemacht. Ich glaube bei solchen Spielen muss man Mut haben und mit Eiern spielen. Ich habe extrem lange Beine und hab mich natürlich gefreut, trotzdem hätte ich lieber nicht die Grätsche gehabt und wäre mit drei Punkten nach Hause gefahren“, so Schlotterbeck gegenüber „Sky“.

Die Spekulationen um seine Zukunft blockt Schlotterbeck derweil ab. Allerdings betont er auch: „Ich fühle mich sehr wohl in Dortmund. Ich habe auch kein Problem, den Weg weiterzugehen. Aber es ist natürlich eine sehr wichtige Entscheidung in meiner Karriere.“