BVB-Pleite gegen Bayern lässt tief blicken – Kovac-Kniff geht in die Hose

Der BVB muss eine bittere 1:2-Niederlage gegen Bayern München hinnehmen. Im Rennen um die Bundesliga-Krone zieht der deutsche Rekordmeister damit vorerst von dannen.

Dabei hat Borussia Dortmund den „Klassiker“ vor allem in der ersten Halbzeit verloren. Die Niederlage macht eins deutlich: Dieser Schachzug von BVB-Trainer Niko Kovac ist am Ende komplett in die Hose gegangen.

BVB gegen die Bayern in Durchgang eins zu defensiv

Ein Blick auf die Dortmunder Startaufstellung gegen die Bayern sorgte vielerorts für Verwunderung (hier dazu mehr). Nachdem Coach Kovac zuvor offensiven Fußball angekündigt hatte, sorgte sich der BVB mit den Startelf-Neuzugängen Niklas Süle und Pascal Groß zunächst um seine Defensive. Dieser überraschende Taktik-Kniff von Kovac ging jedoch mächtig nach hinten los, die Bayern dominierten in Durchgang eins nach Belieben. Der BVB bekam offensiv dagegen nichts zu Stande.

Dementsprechend musste Kovac seine Maßnahme korrigieren und brachte mit Ramy Bensebaini zur zweiten Halbzeit nicht nur einen spielstarken Innenverteidiger, sondern der Dortmunder Trainer ließ seine Mannen auch deutlich offensiver auftreten. Eine Entscheidung, die sich umgehend auszahlte.

BVB verpasst Punkt nur knapp

Denn Borussia Dortmund konnte in Halbzeit zwei deutlich besser mit den Gastgebern mithalten und hatte am Ende sogar noch die Chance, einen Punkt aus München mitzunehmen. Am Ende kamen die Bemühungen des BVB jedoch zu spät.

Niko Kovac dürfte sich jedenfalls in den Hintern beißen, nicht schon zu Beginn der Partie eine offensive Herangehensweise gewählt zu haben. In der Bundesliga-Tabelle rutscht der BVB damit vorerst auf Rang vier ab.