Kovac nach BVB-Pleite gegen Bayern außer sich – „Er hat alles zerpfiffen“

Der BVB muss eine 1:2-Niederlage bei Bayern München hinnehmen. Neben einer fast schon desaströsen ersten Halbzeit seiner Mannschaft hatte Trainer Niko Kovac nach dem Spiel allerdings auch noch etwas anderes zu bemängeln.

Denn bereits während des Spiels war deutlich zu erkennen, dass der BVB-Coach mit der ein oder anderen Entscheidung von Schiedsrichter Bastian Dankert nicht zufrieden war. Vor allem die Szene um die 1:0-Führung durch Harry Kane sorgte für Diskussionen (mehr dazu hier). Nach dem Spiel redet sich Kovac mächtig in Rage.

BVB: Kovac mit deutlicher Kritik an Dankert

Gegenüber dem Pay-TV-Sender „Sky“ machte der 54-Jährige mehr als deutlich, was er von der Schiedsrichter-Leistung und dem nicht-gegebenen Foul gegen Kane hielt: „Der Bastian Dankert hat heute so gepfiffen, dass er das hätte auch abpfeifen müssen. Er hat alles zerpfiffen – so kleinig, dass er das hätte auch abpfeifen müssen.“

Rumms! Derart emotionale Ausbrüche hatte man von Kovac als BVB-Coach bis dato noch nicht allzu häufig gehört. Für den Cheftrainer ist klar: „Er hätte es zurücknehmen müssen.“ Zudem verrät Kovac, was er während des Spiels mit Dankert zu bereden hatte: „Ich habe nur gesagt: ‚Pass auf, die gelbe Karte ist okay. Aber meine erste Halbzeit war nicht gut, aber sein komplettes Spiel war auch nicht gut.‘ Das muss ich auch mal so sagen.“

„Zu kleinig. Nicht gut. Schlecht“

Kovac‘ Fazit zur Leistung Dankerts fällt dementsprechend aus: „Zu kleinig. Nicht gut. Schlecht.“ Eine echte Brandrede des Dortmunder Trainers, dessen Kritik sicher nicht ganz unberechtigt ist.

Dankert selbst blieb nach dem Spiel im Übrigen bei seiner Entscheidung, dass vermeintliche Foul von Kane beim 1:0 laufen zu lassen: „Es ist ein ganz normaler Bewegungszyklus des Angreifers und auch des Verteidigers. Es ist kein Stoßen in den Rücken von Serhou Guirassy“, so Dankert gegenüber „Sky“.