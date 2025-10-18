Dicke Kovac-Überraschung sorgt für Wirbel! BVB-Fans fallen vom Glauben ab

Gipfeltreffen in der Bundesliga! Im „Klassiker“ Bayern – Dortmund geht es nicht nur um drei Punkte, sondern auch um eine echte Standortbestimmung für beide Klubs. Der BVB will seinen guten Saisonstart auf großer Bühne bestätigen.

Kurz vor Anpfiff der Partie sorgt BVB-Trainer Niko Kovac jedoch für eine heftige Überraschung. Bei den Fans von Schwarz-gelb kommt diese Entscheidung alles andere als gut an. Ob sich diese Maßnahme am Ende noch rächen wird?

BVB-Aufstellung sorgt für Verwunderung

Angesichts der jüngsten Ergebnisse gab es für viele Beobachter des BVB vor dem Spiel gegen die Bayern nur wenig Gründe, personelle Veränderungen vorzunehmen. Doch Coach Kovac ist offenbar anderer Meinung. Denn im Vergleich zum 1:1-Unentschieden gegen RB Leipzig nimmt der Dortmunder Übungsleiter zwei überraschende Wechsel vor.

Auch interessant: Star von Borussia Dortmund erlebt „totale Schande“ – jetzt bleibt nur noch ein Ausweg

So rückt einerseits nicht nur Niklas Süle für Ramy Bensebaini in den Dortmunder Abwehrverbund, sondern auch der zuletzt mit wenig Spielzeit gesegnete Pascal Groß. Der 34-Jährige ersetzt Yan Couto, der gegen Leipzig sogar noch traf. Die Marschroute des BVB sieht vor dem Spiel damit deutlich defensiver aus, als viele zuvor vermutet haben dürften. Bei den Fans sorgt das für Unmut.

„Mit Groß und auch Süle wird das heute leider nichts“

Denn viele sind nach der von Kovac zunächst angepriesenen offensiven Herangehensweise enttäuscht. Auf „X“ (ehemals Twitter) heißt es etwa: „Mit Groß und auch Süle wird das heute leider nichts. Wieso kein Bensebaini?“ oder „Puh bei dem Tempo der Bayern mit Groß und Süle. Ich weiß ja nicht.“

Mehr Nachrichten für Dich:

Ein User fragt sogar sarkastisch: „Lustig, wäre fast drauf reingefallen, aber ihr könnt jetzt gerne die richtige Startelf posten?“ Aus Sicht vieler BVB-Fans scheint der „Klassiker“ also schon jetzt verloren. Am Ende heißt es jedoch wie so oft: Abwarten.