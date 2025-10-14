Achtung BVB! Schnappen die Bayern ein Top-Talent weg?

Kommt es schon bald zu einem großen Transferduell zwischen dem BVB und dem FC Bayern? Das Transferfenster ist zwar längst geschlossen, doch die Scouts beider Teams halten weiter Ausschau nach neuen Talenten.

Berichten zufolge haben beide deutschen Top-Teams jetzt dasselbe Juwel im Auge. Mehreren Medienberichten zufolge bemühen sich sowohl der BVB als auch der FC Bayern um Said El Mala vom 1. FC Köln. Insbesondere der FC Bayern könnte jetzt einen genauen Plan verfolgen, um ihn wegzuschnappen.

BVB konkurriert mit Bayern um Juwel

Nicht nur bei der U19-EM, auch in der Fußball-Bundesliga liefert El Mala zurzeit ab. In sechs Bundesligaspielen hat El Mala bereits zwei Tore und eine Vorlage vorzuweisen. Kein Wunder, dass laut „Sky“ der BVB schon seine Fühler nach ihm ausgestreckt hat.

+++ Wie einst Sancho! Ex-BVB-Star in der Premier League schon gefloppt? +++

Auch der FC Bayern hat dies wohl getan und könnte jetzt auch schon eine klare Rolle für den Youngster haben. Denn der Vertrag von Serge Gnabry läuft beim FC Bayern nur noch bis zum Ende der Saison. Auf der Pressekonferenz vor dem DFB-Spiel gegen Luxemburg am Freitagabend (20.45 Uhr) sprach Gnabry jetzt über seine Zukunft beim Rekordmeister.

Entscheidung zwischen Gnabry und El Mala?

„Ich mache mir da gerade gar keinen Kopf. Am Ende des Tages liegt es auch am Verein, auf mich zuzukommen. Wann das passieren wird oder auch nicht passieren wird, sehen wir in der Zukunft. Ich konzentriere mich darauf, gut zu spielen und mir keinen Kopf zu machen“, sagte Gnabry. Nach einer baldigen Verlängerung klingt das noch nicht.

Hier mehr News für dich:

Wie die „Bild“ berichtet, gibt es wohl noch keine konkreten Gespräche zwischen dem FC Bayern und El Mala. Doch falls die Entscheidung gegen eine Gnabry-Verlängerung fallen sollte, könnte El Mala ein heißer Kandidat werden. Auch weil Gnabry bereits 30 Jahre alt ist und der Youngster aus Köln eine neue Generation prägen könnte.

Eine gefährliche Situation für den BVB, denn wenn der FC Bayern All-in gehen sollte, wäre es schwierig für den BVB mitzuhalten. Der Preis soll allerdings schon feststehen: Stolze 35 Millionen Euro soll der 1. FC Köln aktuell fordern. Ob der BVB oder der FC Bayern schneller zuschlagen wird, ist noch offen.